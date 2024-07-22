نشبت أزمة جديدة بسبب اللاعب المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز في لقاء الأهلي مساء الاثنين في الجولة 31 للدوري المصري.

وفاز الأهلي على مضيفه بيراميدز بهدف دون رد سجله الفلسطيني وسام أبوعلي نجم الفريق الأحمر في الدقيقة 28 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة.

وكشفت قناة "صدى البلد" عن اختيار محمد الشيبي لاعب بيراميدز للخضوع لفحص المنشطات عقب نهاية لقاء الأهلي بشكل تلقائي بعد طرده في المباراة إثر التحام عنيف ضد حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر.

وأشارت إلى أن الأمر نفسه تكرر مع خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي بعد طرده في اللقاء.

وتم اختيار محمد عبد المنعم ومحمد مجدي "أفشة" ثنائي الأهلي وأحمد سامي والمغربي وليد الكرتي ثنائي بيراميدز للخضوع لفحص المنشطات.

وأكدت القناة أن الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز اعترض على اختيار الشيبي للخضوع للمنشطات؛ بسبب سوء حالته النفسية بعد طرده في المباراة.

ودخل المنيري في مشادة كلامية مع الدكتورة إيمان جمعة المشرفة على اختبار المنشطات في المباراة والممثلة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وامتثل الشيبي في نهاية الأمر لفحص المنشطات بعد شد وجذب بين طبيب بيراميدز وأطباء منظمة المنشطات.