غاضب ولكن.. رد صارم حول رفض زيزو مصافحة حسام حسن

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد "زيزو"، نجم الأهلي ومنتخب مصر، حقيقة رفض اللاعب مصافحة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الأول، أثناء تبديله في مواجهة إثيوبيا، التي جمعتهما، مساء الجمعة، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتم تداول صور خادعة لخروج زيزو من الملعب غاضبًا، ثم تجاوز مدربه حسام حسن ورفض إلقاء التحية عليه رغم مد الأخير يده له، ولكن سرعان ما تم تداول فيديوهات تؤكد كذب هذه المزاعم، وأن "زيزو" حرص على تحية مدربه، وإن ظهر عليه بعض علامات الضيق لاستبداله.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "الصور الخاطئة المنتشرة كانت بعد المصافحة، خاصة أن حسام حسن لم يتحدث مع اللاعب بعد المباراة ولم يعاتبه على أي شيء".

وأضاف: "زيزو كان غاضبًا بالفعل من استبداله في المباراة، لكنه لم يتجاهل مصافحة مدربه حسام حسن، اللاعب تركيزه داخل الملعب واعتاد على مثل هذه الشائعات".

وتابع المصدر: "إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، لم يتحدث مع اللاعب أيضًا بعد المباراة سوى للتهنئة بالفوز فقط، وهو ما يؤكد عدم وجود أي أزمة حدثت خلال خروج اللاعب".

وسجل محمد صلاح وعمر مرموش هدفي منتخب مصر من ركلتي جزاء بالدقيقتين 41 و45+2 من الشوط الأول.

منتخب مصر فاز على إثيوبيا ليصبح في رصيده 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية، وبوركينا فاسو أيضًا انتصرت على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

منتخب مصر سيحل في الجولة الثامنة ضيفًا على بوركينا فاسو، حينها الفوز يعني تأهل منتخب مصر رسميًا للنهائيات.

أما في حالة الخسارة سيكون منتخب مصر بحاجة للفوز في آخر جولتين بشهر أكتوبر المقبل أمام جيبوتي ثم غينيا بيساو، أو انتظار تعثر بوركينا من أجل حسم بطاقة التأهل نهائيًا.