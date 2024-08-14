فاز الهلال بركلات الترجيح على نظيره الأهلي بعد انتهاء الوقت الأصلي في المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما بنصف نهائي كأس السوبر السعودي، مساء الثلاثاء.

لكن ورغم الخسارة، فقد جنى الأهلي عدة مكاسب من تلك المباراة، فالنتيجة النهائية ليس كل شيء، ويمكنها أن تكون مجرد بداية لتحسن قادم.

ونتحدث في التقرير الآتي عن تلك المكاسب التي خرج بها الأهلي من مواجهة الهلال.

عبد الكريم دارسي

يلعب دارسي بشكل أساسي في وسط الملعب، لكن المدير الفني ماتياس يايسله دفع به ضد الأهلي في عدة مراكز، وتغيرت أدواره بمرور أوقات المباراة.

أغلب الأوقات كان دارسي يذهب للعب على الجانب الأيسر، ويدخل إلى عمق منطقة الجزاء، ونجح في إظهار قوة بدنية كبيرة وسرعة مذهلة، وكانت له فرصة خطيرة.

يحتاج صاحب الـ21 عامًا أن يُحسن من طريقة إنهاء الفرص، وأن يحاول أن يتحرك في أماكن أكثر وضوحًا لزملائه في الملعب، ورغم ذلك لا يمكن إنكار أن مشاركته ضد الهلال وما قدمه من مستويات هو مكسب كبير للأهلي.

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باسم الحريجي

قدم الحريجي مستويات طيبة للغاية بعد أن ظهر أساسيًّا في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة عبد الله العمار.

وبدلًا من الاستعانة بأليوسكي أو تغيير مركز عبد الباسط هندي، ووضعه في الظهير الأيسر، قرر يايسله أن يغامر ويستخدم الحريجي الذي قدم مباراة مذهلة.

وكانت هناك كرة عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل، منعها الحريجي من دخول المرمى، إذ شتتها من على الخط، لربما كانت ستغير مصير اللقاء.

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بداية قوية لفيرمينو

من ضمن أهم الانتصارات التي حققها الأهلي من تلك المباراة كان ظهور روبرتو فيرمينو بشكل طيب وتقديمه لمستويات جيدة.

مر البرازيلي بفترات شك عديدة في صفوف الأهلي، على الأخص مع خروج تقارير صحفية تفيد بأن المدير الفني للفريق ماتياس يايسله يريد أن يخرجه من الفريق، وأن يوقّع مع مهاجم أفضل.

ورغم ذلك، عندما احتاج الأهلي لفيرمينو كان في الموعد، وسجل الهدف الوحيد للفريق في تلك المباراة، وكاد يعبر بهم إلى النهائي.

بشائر الموسم الثاني

خلال الموسم الأول في صفوف الأهلي كان هناك بعض النجوم الذين لم يقدموا أفضل ما لديهم، ولم يظهروا بالشكل المأمول بالنسبة للنادي الجداوي.

يرجع البعض ذلك إلى حاجة بعض اللاعبين لفترات تأقلم أطول من المعتادة، ويبدو أن تلك الفترات قد انتهت مؤخرًا بالنسبة لنجوم كبار في صفوف الفريق.

عامل نفسي مهم

لم يفز الأهلي بالنتيجة، لكنه ربما فاز في أمور أخرى، لعل أبرزها يتلخص في الحالة النفسية الرائعة التي وضعها نجوم الفريق في أنفسهم.

فالسيطرة على مجريات مباراة طرفها الثاني هو الهلال بالتأكيد يعد أمرًا مذهلًا، ولولا بعض التفاصيل البسيطة لكان النصرُ حليف الأهلي.

في النهاية ستكون المستويات التي قدمها الأهلي مجرد بوابة لتكرارها خلال الموسم، وبالتحديد ضد الهلال ومحاولة كسر شوكته والتغلب عليه.