غوارديولا يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي
سيستمر بيب غوارديولا كمدرب لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث بدأ المدير الفني الإسباني، الذي ينتهي عقده في يونيو/حزيران 2023، في التفاوض على تجديد عقده بعد اقتناعه بفكرة الاستمرار في قيادة المشروع الذي يملكه السيتي.
وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير حصري إن المدير الفني السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ استفاد وكذلك تشيكي بيغريستين، المدير الرياضي وفيران سوريانو الرئيس التنفيذي، من فترة التوقف الحالية بسبب المشاركة في كأس العالم للبدء في وضع أسس العقد المستقبلي وتصميم الخطة المستقبلية للفريق.
ووفقًا للأطراف المعنية، لن يتم تأخير الاتفاق بشكل كبير بسبب استعداد الطرفين لاستمرار العلاقة التعاقدية بينهما.
ولم يرغب غوارديولا نفسه في أن تؤثر هذه المفاوضات على الروتين اليومي للفريق وأجلت جميع الأطراف أي مفاوضات حتى فترة التوقف الحالية حيث لا يوجد نشاط داخل النادي.
ويشعر المدير الفني السابق لبرشلونة بالسعادة في مانشستر، حيث يعشق نقله لمانشستر سيتي إلى بُعد جديد وتعززه النتائج.
وفي الوقت الحالي، ويواصل كل من غوارديولا ومجلس إدارة النادي العمل بثقة.
ومنذ انضمام المدير الفني الكتالوني إلى النادي في صيف 2016، أصبح مانشستر سيتي أحد أفضل الفرق في العالم بفضل أسلوب لعب جعله فريدًا.
ولقد عرف غوارديولا كيف ينفذ فكرته وفقًا لمتطلبات كرة القدم الإنجليزية وهذا هو السبب في أنه ليس في عجلة من أمره للرحيل، رغم أنه قضى الآن سبع سنوات في مانشستر سيتي، وخمس سنوات في برشلونة (أربع في الفريق الأول وواحدة في الفريق الثاني) وثلاث مع بايرن ميونخ.
وقال غوارديولا في وقت سابق من الشهر الحالي إنه يعتقد أن فترته على رأس الجهاز الفني لبطل الدوري الإنجليزي ستكون الأطول له مع أي فريق خلال مسيرته التدريبية.
لكن المدرب الإسباني المخضرم رغم ذلك تجنب التطرق لأي تفاصيل تتعلق بمستقبله مع النادي بعد انتهاء عقده الحالي في 2023.
ومنذ توليه تدريبه في 2016 قاد غوارديولا (51 عاما) مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أربع مرات.