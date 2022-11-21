غوارديولا يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي

سيستمر بيب غوارديولا كمدرب لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث بدأ المدير الفني الإسباني، الذي ينتهي عقده في يونيو/حزيران 2023، في التفاوض على تجديد عقده بعد اقتناعه بفكرة الاستمرار في قيادة المشروع الذي يملكه السيتي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير حصري إن المدير الفني السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ استفاد وكذلك تشيكي بيغريستين، المدير الرياضي وفيران سوريانو الرئيس التنفيذي، من فترة التوقف الحالية بسبب المشاركة في كأس العالم للبدء في وضع أسس العقد المستقبلي وتصميم الخطة المستقبلية للفريق.