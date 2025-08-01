السرطان الخفي.. تفاصيل جديدة في وفاة هالك هوجان

كشفت الوثائق الرسمية عن تفاصيل جديدة في وفاة أسطورة المصارعة العالمية "هالك هوجان"، الذي توفي عن عمر ناهز 71 عامًا إثر نوبة قلبية، بعد صراع خفي مع السرطان لم يُعلن عنه سابقًا.

ووفقًا لسجلات مركز الطب الشرعي في مقاطعة "بينيلاس" الأمريكية، التي اطّلعت عليها صحيفة "ذا صن"، توفي هوجان جراء احتشاء عضلة القلب الحاد، فيما كشفت الفحوص عن إصابته سابقًا بـ"الرجفان الأذيني"، وهو اضطراب في نظم القلب، بالإضافة إلى تاريخ مرضي مع "سرطان الدم الليمفاوي المزمن" (CLL)، الذي يصيب خلايا الدم البيضاء.

وظل هوجان، الذي اشتهر بقوته الجسدية وأدواره البطولية في حلبات المصارعة، يُخفي معركته مع المرض عن الجمهور، حتى إن زوجته "سكاي" اعترفت بمعاناته من مشكلات صحية دون أن تفصح عن تفاصيلها.

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تفاصيل الوفاة

نُقل نجم "WWE" إلى المستشفى في 24 يوليو الماضي بعد إصابته بسكتة قلبية في قصره الفاخر بمدينة "كليرووتر" في ولاية فلوريدا، الذي تقدر قيمته بـ11.5 مليون دولار.

وكان هوجان قد خضع لجراحة في الرقبة في مايو الماضي، ثم أُدخل المستشفى مرة أخرى بسبب مضاعفات خلال فترة التعافي. وفي يونيو/حزيران، تفاقمت حالته الصحية لدرجة أنه فقد القدرة على الشعور بساقيه أو المشي دون عكاز، وفقًا لمصادر مقرّبة.

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نفي العائلة وتصريحات مؤثرة

على الرغم من ذلك، حاولت زوجته "سكاي" تهدئة المخاوف حول صحته، مؤكدة في منشورات على "إنستغرام" أن قلبه "كان قويًا"، وأنه "لم يعانِ من نقص الأكسجين أو تلف في الدماغ"، واصفةً الشائعات عن تدهور حالته بأنها "غير صحيحة".

وبعد وفاته، نشرت رسالة مؤثرة قالت فيها: "كان يعاني من بعض المشكلات الصحية، لكنني كنت مقتنعة بأنه سيتغلب عليها... كان لدي إيمان كبير بقوته، وظننت أن لدينا مزيدًا من الوقت".

وأضافت: "كان مؤمنًا بالمسيح، ويسعدني أن أعلم أن روحه في سلام الآن".

سرطان الدم.. المرض الصامت

يُعد "سرطان الدم الليمفاوي المزمن" (CLL) من أنواع السرطان بطيئة النمو، التي تنشأ في نخاع العظم وتؤدي إلى إنتاج خلايا دم بيضاء غير قادرة على مكافحة العدوى بشكل فعال.

ولا تظهر أعراضه على العديد من المصابين لسنوات، ما يرجح أن هوجان لم يكن على علم بإصابته في مراحل مبكرة.

وعادةً ما يوصي الأطباء بمراقبة المرض دون علاج فوري في حالاته الأولى، لأن مخاطر العلاج قد تفوق فوائده.

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ابنة هوجان تنعيه

بعد أيام من رحيله، نعته ابنته "بروك" -المنفصلة عنه- في رسالة عاطفية، قالت فيها: "دم والدي يجري في عروقي، وعيناه تُشرقان من خلال أطفالي... لم ينقطع رابطنا أبدًا، حتى في لحظاته الأخيرة".

وكشفت بروك عن توتر العلاقة بينهما خلال العامين الماضيين بسبب خلافات حول تعامله مع مشكلاته الصحية، لكنها أكدت أن حبهما ظل أقوى من أي خلاف.

واختتمت رسالتها بالقول: "أنا ممتنة للحب والتقدير الذي أظهره المعجبون والأصدقاء.. كانت حياته تستحق الاحتفال، وستظل كذلك دائمًا".