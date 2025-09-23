سيناريو كارثي أمام الجونة.. 4 أخطاء فادحة تزلزل صدارة الزمالك قبل مواجهة الأهلي

تلقّى الزمالك ضربة قوية بالتعادل مع ضيفه الجونة بهدف لكل منهما مساء اليوم الثلاثاء على إستاد القاهرة في الجولة الثامنة للدوري المصري.

وفقد الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري نقطتين غاليتين قبل لقاء القمة ضد الأهلي يوم الاثنين المقبل.

أخبار ذات علاقة هدية للأهلي.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الجونة

وفرّط الفريق الأبيض في تقدمه بهدف الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 27 بعدما استقبل هدفاً في الدقيقة 86 عن طريق تسديدة قوية للاعب محمد عماد.

4 أخطاء فادحة رسمت هذا السيناريو الكارثي للزمالك أمام الجونة وقبل مواجهة الأهلي وهو ما نرصده في السطور القادمة:

غياب خوان ألفينا

دفع الزمالك ثمن غياب لاعبه البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا الجناح الأيمن الموهوب بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء االإسماعيلي بالجولة الماضية.

ويمثل ألفينا جانباً مهماً من القوة الهجومية للزمالك في ظل الاعتماد على مهاراته وسرعاته المميزة من أجل صناعة الفارق.

ولم يستطع المغربي عبد الحميد معالي تقديم الفاعلية المطلوبة بعد مشاركته أساسياً في مركز الجناح الأيمن قبل استبداله بالجناح الأنغولي شيكو بانزا.

الاستهتار والرعونة

دفع الزمالك أيضاً ثمن الاستهتار والرعونة التي أظهرها لاعبو الفريق بعد تسجيل الهدف الأول عن طريق عدي الدباغ.

ورفض لاعبو الزمالك حسم الأمور وتسجيل الهدف الثاني وتسابقوا في إضاعة الوقت بفاصل من المراوغة والتمريرات عديمة الفائدة في بعض الأوقات أو اللعب بعيداً عن مرمى المنافس.

وسمح الزمالك لمنافسه الجونة بتهديد مرماه عدة مرات لدرجة أن المنافس وجه تسديدتين في العارضة خلال المباراة قبل هدف التعادل.

أخبار ذات علاقة التعادل أضاع تألقه.. أكثر لاعب فاجأ جمهور الزمالك أمام الجونة

إصابة دونغا

تعرض لاعب الوسط نبيل عماد "دونغا" للإصابة في الظهر وغادر في الدقيقة 83 واستقبل الفريق الأبيض بعدها بثلاث دقائق فقط هدف التعادل.

لا يملك الزمالك بديلاً مناسباً لدونغا في ظل غياب محمد شحاتة لاعب الوسط للإصابة بجانب عدم جاهزية الثنائي محمود جهاد وأحمد ربيع.

واعتمد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك على عبد الله السعيد كلاعب ارتكاز دفاعي ولكن الفريق فقد السيطرة في وسط الملعب وأصبح مستباحاً هجومياً.

أخبار ذات علاقة الأهلي يحسم موقف التونسي بن رمضان من اللحاق بلقاء الزمالك

تبديلات فيريرا

أخطأ فيريرا في تبديلاته التي أجراها في الشوط الثاني خاصة بعد خروج عبد الحميد معالي وعدم وجود جناح أيمن بدلاً منه لعدة دقائق وإشراك أحمد عبد الرحيم "إيشو" لأول مرة هذا الموسم.

ولم يمنح فيريرا الفرصة لعناصر هجومية تستطيع تهديد شباك الجونة مثل ناصر منسي الذي جلس بديلاً في قرار غير مفهوم من جانب المدرب البلجيكي كما أنه استبدل صلاح مصدق رغم إجادته في أكثر من مركز لصالح زميله عمر جابر وخسر حلاً للتواجد في خط الوسط المدافع.