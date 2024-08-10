تصدرت أزمة اللاعب سعود عبد الحميد نجم الهلال المشهد في أروقة حامل لقب الدوري السعودي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2024 – 2025.

ويلعب الهلال أول مبارياته في الموسم الجديد ضد الأهلي مساء الثلاثاء المقبل بدور الأربعة ببطولة كأس السوبر السعودي.

وترددت أنباء عديدة حول تلقي سعود عبد الحميد عروض أوروبية لمغادرة أسوار الهلال، ولكن إدارة ناديه رفضت رحيله.

ولكن الساعات القليلة الماضية شهدت جلسة بين اللاعب ومدربه البرتغالي خورخي خيسوس انتهت بانضمام سعود إلى معسكر الهلال في مدينة أبها استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر.

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وشارك اللاعب في ودية الهلال ضد النجمة في آخر مباراة تحضيرية قبل لقاء الأهلي في كأس السوبر السعودي.

وأفادت أقاويل منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وساطة أحد نجوم الهلال لحل الأزمة وهو روبن نيفيز.

ولكن الإعلامي عبد الرحمن الجماز قال عبر حسابه بمنصة إكس إن هذا الأمر لم يحدث في الهلال.

وخاض الهلال مباريات ودية خلال معسكره بدولة النمسا بتغلبه على فينير نيوستادت النمساوي بنتيجة 6-0 وفوزه على العربي القطري بنتيجة 2-0 بينما خسر أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-2.

وفاز الهلال على كومو الإيطالي بنتيجة 1-0 كما فاز على الدحيل القطري بنتيجة 2-1 ثم تغلب على أودينيزي الإيطالي بنتيجة 1-0 قبل أن يختتم ودياته بالفوز على النجمة السعودي بنتيجة 3-1.