لماذا يطالب إيفرتون بإلغاء العطلة الشتوية في الدوري الإنجليزي؟

طالب شون دايك مدرب إيفرتون، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بإلغاء العطلة الشتوية التي تحصل عليها الأندية في هذا الوقت من العام.

ويرى دايك أنه يجب إلغاء تلك العطلة للتخفيف من تكدس المباريات خلال فترة الأعياد وتقليص المزايا التي تحصل عليها الأندية الكبيرة التي تملك عددًا أكبر من اللاعبين.