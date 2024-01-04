لماذا يطالب إيفرتون بإلغاء العطلة الشتوية في الدوري الإنجليزي؟
طالب شون دايك مدرب إيفرتون، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بإلغاء العطلة الشتوية التي تحصل عليها الأندية في هذا الوقت من العام.
ويرى دايك أنه يجب إلغاء تلك العطلة للتخفيف من تكدس المباريات خلال فترة الأعياد وتقليص المزايا التي تحصل عليها الأندية الكبيرة التي تملك عددًا أكبر من اللاعبين.
ولا توجد مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع المقبل بينما يتحول الاهتمام إلى مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي وستحصل جميع الأندية على عطلة قصيرة من المباريات مطلع أحد الأسبوعين المقبلين.
وخاض إيفرتون 8 مباريات في جميع المنافسات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لكنه سيخوض أربع مباريات فقط على أقصى تقدير خلال الشهر الجاري أولاها في مواجهة كريستال بالاس في كأس الاتحاد الإنجليزي في وقت لاحق من اليوم الخمس.
وقال دايك للصحفيين الليلة الماضية "لا أرى مبررًا لكثرة عدد المباريات بهذه الصورة الزائدة في ديسمبر".
"سيكون من الأفضل استبعاد واحدة أو اثنتين من هذه المباريات في ديسمبر وإقامتها في مواعيد لاحقة. هذا أفضل.. الأندية الكبيرة ستستفيد من ذلك لأنها تملك تشكيلات كبيرة.
وأتم "لكن الفرق غير الكبيرة مثلنا تتأثر عندما تتعرض لإصابات."