التونسية أنس جابر المصنفة الثانية تودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الثاني

وخسرت أنس جابر 6-1 و5-7 و6-1 أمام ماركيتا فوندروسوفا التي بلغت نهائي بطولة فرنسا المفتوحة سابقا.

وارتكبت التونسية أنس، التي اقتحمت التصنيف العالمي العام الماضي بعد أن وصلت ويمبلدون وبطولة أمريكا المفتوحة، 50 خطأ سهلا وكسرت منافستها التشيكية إرسالها ثماني مرات في مباراة استغرقت 102 دقيقة.

ولم يكن هناك سوى ومضات من المهارات الرائعة التي جعلتها مرشحة للفوز في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات، حيث ردت فوندروسوفا على ضربات أنس في ليلة باردة على ملعب رود ليفر.

وكسرت أنس إرسال الحائزة على فضية الأولمبياد عندما كانت ترسل للفوز بالمباراة لأول مرة لكن فوندروسوفا كسرت إرسال منافستها بعدها مباشرة لتتأهل لمواجهة مواطنتها التشيكية ليندا فروهفيرتوفا في الدور الثالث.