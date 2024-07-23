تحرك نادي ليفربول الإنجليزي بشكل عاجل من أجل الاحتفاظ بأحد نجومه بعد اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني.

ويستعد ليفربول لخوض عهد جديد مع المدرب الهولندي أرني سلوت خلفًا للألماني يورغن كلوب الذي استمر في قيادة الريدز لأكثر من 9 سنوات.

وكشف تقرير نشره موقع "فوتبول إنسايدر" عن فتح إدارة ليفربول اتصالات مكثفة مع اللاعب ألكسندر أرنولد نجم الفريق للتفاوض حول تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

وأبدى نادي ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مع أرنولد لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل بحسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأكدت الصحيفة الألمانية في تقرير سابق لها أن أرنولد منفتح على فكرة الرحيل إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

ولكن تقرير "فوتبول إنسايدر" أكد أن أرنولد يترقب الوصول لاتفاق مع إدارة ليفربول بشأن تجديد عقده.

وتم تصعيد أرنولد صاحب الـ 25 عامًا للفريق الأول بنادي ليفربول بعدما لفت الأنظار في فرق الشباب عام 2016.

ونجح أرنولد على مدار 8 أعوام كاملة في حجز مقعده بالتشكيل الأساسي لفريق ليفربول، ولعب 329 مباراة بقميص الريدز، وسجل 23 هدفًا، وقدم 85 تمريرة حاسمة.

ولعب أرنولد 29 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا منذ عام 2018، وسجل 3 أهداف بقميص منتخب الأسود الثلاثة.