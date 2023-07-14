للمرة الثالثة.. كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم
لأول مرة، منذ العام 2017، (والمرة الثالثة بشكل عام)، تصدّر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة مجلة "فوربس" للرياضيين الأعلى أجرًا في العالم، ليدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لأعلى أرباح سنوية للرياضي في عام 2023.
ووفقًا للمجلة الأمريكية الشهيرة يُقدر أن رونالدو قد ربح 136 مليون دولار (107.5 مليون جنيه إسترليني)، خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت 1 مايو 2023 (التاريخ الذي تنتهي فيه معظم المواسم الرياضية).
وخطف رونالدو اللقب من ميسي، الذي كان أعلى رياضي أجرًا، في العام 2022، بحوالي 130 مليون دولار (103 ملايين جنيه إسترليني).
ويتكون دخل رونالدو القياسي من 46 مليون دولار (35 مليون جنيه إسترليني) في الأرباح الميدانية "داخل الملعب" و90 مليون دولار (68.5 مليون جنيه إسترليني) من الأرباح خارج الملعب.
وبعد فترة ثانية مخيبة - إلى حد ما- مع مانشستر يونايتد، رحل رونالدو، في يناير 2023، إلى نادي النصر السعودي، وحصل على عقد وافر ضاعف راتبه تقريبًا إلى 75 مليون دولار (57 مليون جنيه إسترليني).
ومع ذلك، فإن أرباحه في الميدان تتضاءل أمام أرباحه خارج الميدان، بالإضافة إلى عقده مدى الحياة مع Nike، فإن رونالدو يجني الأموال أيضًا من خلال بضاعته التي تحمل علامة CR7.
ميسي في المركز الثاني
وجاء ميسي في المركز الثاني محققًا 130 مليون دولار، مقسمة بالتساوي بين 65 مليون دولار في الأرباح الميدانية و65 مليون دولار في الأرباح خارج الملعب.
وجاء النجم الفرنسي في المركز الثالث، وبالمقارنة فإن أرباح مبابي الميدانية البالغة 100 مليون دولار تساهم بشكل كبير في إجمالي 120 مليون دولار.
وسجل ليبرون جيمس، الذي احتل المركز الرابع بـ 119 مليون دولار (44.5 مليون دولار من أرباح الملعب، 75 مليون دولار خارج الملعب)، رقمًا قياسيًا لأعلى أرباح سنوية للاعب كرة السلة في عام 2023.
كانيلو ألفاريز صاحب المركز الخامس سجل رقمًا قياسيًا كأعلى أعلى ربح سنوي لملاكم، في عام 2023، مع 110 ملايين دولار (100 مليون دولار في الحلبة؛ 10 ملايين دولار في الخارج).
وعلى الرغم من اعتزالهما، في سبتمبر 2022، كان روجر فيدرر، وسيرينا ويليامز، يحققان أعلى أرباح سنوية للاعب تنس ذكر، في العام 2023، وأعلى أرباح سنوية لاعبة تنس، في عام 2023، على التوالي.
روجر الذي احتل المركز التاسع في القائمة الإجمالية، حصل على إجمالي 95.1 مليون دولار، على الرغم من أن هذا كان يتألف بالكامل تقريبًا من 95 مليون دولار من الأرباح خارج المحكمة، مقارنة بـ 100000 دولار فقط من الأرباح في المحكمة.
طريقة حساب الأجور
وتحسب مجلة "فوربس" أرباح الرياضيين بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها من المطلعين على الصناعة، والتقارير الإخبارية، وقواعد بيانات الرواتب.
وتتضمن أرقام الأرباح على أرض الملعب الرواتب، والجوائز المالية، والمكافآت، في حين أن الأرباح خارج الملعب عبارة عن تقدير لصفقات الرعاية، ورسوم الظهور، والتذكارات، وإيرادات الترخيص، بالإضافة إلى العائدات النقدية من أي أعمال يكون للرياضي فيها اهتمام كبير.
وهي لا تشمل مدفوعات الفائدة أو أرباح الأسهم من دخل الاستثمار، لكنها تحسب مدفوعات حصص الأسهم التي باعها الرياضيون.
من بين أفضل 3 رياضيين أجورًا، في 2022-23، لاعبان آخران لكرة القدم / كرة القدم: ليونيل ميسي، وكيليان مبابي.