للمرة الثالثة.. كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم

ووفقًا للمجلة الأمريكية الشهيرة يُقدر أن رونالدو قد ربح 136 مليون دولار (107.5 مليون جنيه إسترليني)، خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت 1 مايو 2023 (التاريخ الذي تنتهي فيه معظم المواسم الرياضية).

وخطف رونالدو اللقب من ميسي، الذي كان أعلى رياضي أجرًا، في العام 2022، بحوالي 130 مليون دولار (103 ملايين جنيه إسترليني).

ويتكون دخل رونالدو القياسي من 46 مليون دولار (35 مليون جنيه إسترليني) في الأرباح الميدانية "داخل الملعب" و90 مليون دولار (68.5 مليون جنيه إسترليني) من الأرباح خارج الملعب.

وبعد فترة ثانية مخيبة - إلى حد ما- مع مانشستر يونايتد، رحل رونالدو، في يناير 2023، إلى نادي النصر السعودي، وحصل على عقد وافر ضاعف راتبه تقريبًا إلى 75 مليون دولار (57 مليون جنيه إسترليني).

ومع ذلك، فإن أرباحه في الميدان تتضاءل أمام أرباحه خارج الميدان، بالإضافة إلى عقده مدى الحياة مع Nike، فإن رونالدو يجني الأموال أيضًا من خلال بضاعته التي تحمل علامة CR7.