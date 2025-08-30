logo
رياضة

هدفان بنفس الطريقة.. جواو نيفيز يبهر جماهير باريس سان جيرمان أمام تولوز (فيديو)

هدفان بنفس الطريقة.. جواو نيفيز يبهر جماهير باريس سان جيرمان أمام تولوز (فيديو)
جواو نيفيز نجم باريس سان جيرمانالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 10:17 م

حقق باريس سان جيرمان فوزاً عريضاً على حساب مضيفه تولوز بنتيجة 6-3، مساء السبت، في الجولة الثالثة للدوري الفرنسي.

وتألق اللاعب جواو نيفيز في هذه المباراة وساهم في انتصار فريقه باريس سان جيرمان بعدما سجل هاتريك في الدقائق 7، و14، و78 من عمر اللقاء.

أخبار ذات علاقة

تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

رد فعل مثير من ناصر الخليفي بعد قرعة باريس سان جيرمان النارية (فيديو)

 وأحرز عثمان ديمبيلي ثنائية من ركلتي جزاء في الدقيقتين 31 و51، بعدما افتتح برادلي باركولا الأهداف في الدقيقة 9.

أخبار ذات علاقة

جيانلويجي دوناروما

لحظات وداع مؤثرة بين دوناروما وجماهير باريس سان جيرمان (فيديو)

 وأحرز نيفيز هدفين في 7 دقائق بنفس الطريقة من ضربة مزدوجة خلفية، بعدما أحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 7.

وسجل نيفيز الهدف الثالث في الدقيقة 14 بعدما تسلم الكرة في منطقة الجزاء، ووجه ضربة مزدوجة خلفية سكنت شباك تولوز.

وأحرز اللاعب الهدف الثالث له والسادس لفريقه في الدقيقة 78 من تسديدة قوية سكنت الشباك وعززت انتصار فريقه.

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان حامل اللقب بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي إلى 9 نقاط، بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي.

أخبار ذات علاقة

مباراة نانت وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يعبر عقبة نانت بفوز صعب (فيديو)

 وتوقف رصيد تولوز عند 6 نقاط في المركز السادس بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC