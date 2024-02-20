أنشيلوتي يفاجئ مودريتش بـ"وظيفة جديدة"

ولم يحصل مودريتش على دقائق لعب كافية هذا الموسم.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع ألا يتم تجديد تعاقده.

وحسب ذا أتلتيك، فإن أنشيلوتي عرض على مودريتش الانضمام إلى طاقمه التدريبي حال قرر اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا للتقرير، فإن مودريتش رفض الفكرة لكن خيار الرفض ليس نهائيًّا.