أنشيلوتي يفاجئ مودريتش بـ"وظيفة جديدة"
كشفت صحيفة ذا أتلتيك عن تطور جديد فيما يخص مستقبل لوكا مودريتش لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.
ولا يمر مودريتش بأفضل لحظاته مع ريال مدريد حيث بات العنصر الأخير في خط الوسط بين خيارات أنشيلوتي.
ولم يحصل مودريتش على دقائق لعب كافية هذا الموسم.
وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع ألا يتم تجديد تعاقده.
وحسب ذا أتلتيك، فإن أنشيلوتي عرض على مودريتش الانضمام إلى طاقمه التدريبي حال قرر اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.
ووفقًا للتقرير، فإن مودريتش رفض الفكرة لكن خيار الرفض ليس نهائيًّا.
ويملك لوكا مودريتش عروضًا من أندية سعودية بخلاف اهتمام كبير من جانب نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم بين صفوفه ميسي ولويس سواريو وبوسكيتس وألبا.
ويعتقد مسؤولو نادي ريال مدريد أن مرحلة مودريتش قد انتهت ويجب منح الفرصة للاعبين الشباب، مثل: فالفيردي، وتشواميني، وكامافينغا، بالإضافة إلى جود بيلينغهام.