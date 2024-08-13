كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر توجيه الشكر لخالد بيبو، مدير الكرة في الفريق، ليرحل عن منصبه مع نهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "محمود الخطيب، رئيس النادي، تواصل مع خالد بيبو ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها في منصبه".

وأضاف: "القرار جاء بناء على رغبة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، الذي صمم على رحيل خالد بيبو".

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وأتم: "الإدارة طلبت من كولر رحيل المترجم الخاص به خالد الجوادي، وفي المقابل رحيل خالد بيبو عن منصب مدير الكرة، وهو ما تم تنفيذه بالفعل".

وكان خالد بيبو تولى منصبه خلفا لسيد عبد الحفيظ، الذي طالبت أصوات كثيرة في النادي بضرورة عودته مرة أخرى.

وحسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري في موسم 2023 - 2024، قبل انتهاء البطولة بـ3 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي، مساء الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة 33 من المسابقة المحلية.