تقارير: باتشيكو يطلب الرحيل عن بيراميدز بعد عرض مارسيليا
ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو طلب الرحيل عن بيراميدز بعد جولة واحدة من الدوري الممتاز للانتقال لقيادة أولمبيك مارسيليا الفرنسي.
وكشفت صحيفة (أو غوغو) البرتغالية أن باتشيكو تلقى عرضا من مارسيليا لخلافة الإسباني مارسيلينو الذي رحل بعد خلاف مع روابط المشجعين.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن باتشيكو قوله، إنه أبلغ رئيس بيراميدز برغبته في الرحيل.
ويلعب بيراميدز، الذي تعادل 2-2 أمام الزمالك فريق باتشيكو السابق في افتتاح الدوري، أمام البنك الأهلي، يوم الاثنين، ثم يستضيف الجيش الرواندي بإياب دور 32 بدوري أبطال أفريقيا لتعويض تعادله دون أهداف ذهابا.
والانتقال المحتمل لمارسيليا يشكل أكبر خطوة في مسيرة المدرب البالغ عمره 65 عاما والذي قاد مايوركا الإسباني سابقا وعمل في الصين والسعودية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بيراميدز أو مرسيليا صاحب المركز الرابع حاليا في الدوري الفرنسي بفارق أربع نقاط خلف بريست المتصدر قبل خوض قمة أمام البطل باريس سان جيرمان، اليوم الأحد.
وفاز لاعب بورتو السابق بلقب وحيد بمسيرته التدريبية وهو الدوري البرتغالي مع بوافيستا في 2000-2001.
وقاد باتشيكو بيراميدز الموسم الماضي للوصول لدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري.
وخلال مشواره مع الفريق حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 9 وخسر 5 خلال 24 مباراة.
فيما حقق مارسيليا فوزين فقط في 5 مباريات بالموسم الجديد للدوري الفرنسي.