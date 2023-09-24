تقارير: باتشيكو يطلب الرحيل عن بيراميدز بعد عرض مارسيليا

ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو طلب الرحيل عن بيراميدز بعد جولة واحدة من الدوري الممتاز للانتقال لقيادة أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وكشفت صحيفة (أو غوغو) البرتغالية أن باتشيكو تلقى عرضا من مارسيليا لخلافة الإسباني مارسيلينو الذي رحل بعد خلاف مع روابط المشجعين.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن باتشيكو قوله، إنه أبلغ رئيس بيراميدز برغبته في الرحيل.