"أصابه سحر".. تعليق مثير من أسطورة النصر حول تألق دوران مع فنربخشة

خطف النجم الكولومبي جون دوران الأضواء مع فريقه الجديد فنربخشة التركي بعد تجربة قصيرة في الملاعب السعودية مع نادي النصر.

وأعلن نادي النصر إعارة لاعبه الكولومبي إلى فنربخشة في الموسم الجديد بعد 6 أشهر فقط من التعاقد معه قادماً من أستون فيلا الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة رد مثير من فنربخشة بعد هجوم مورينيو على جون دوران (صور)

وسجل دوران هدفين في انتصار فريقه خلال المباراة الودية التي أقيمت ضد الاتحاد السعودي وانتهت بفوز فنربخشة بنتيجة 4-0 أمس الأربعاء.

وألقى تألق دوران بظلاله على جماهير النصر السعودي التي أبدت استغرابها بعد ظهور النجم الكولومبي بمستويات رائعة.

أخبار ذات علاقة دوران "يدمر" دفاع الاتحاد السعودي في سقوط مدو أمام فنربخشة (فيديو)

وعلّق هاشم سرور، نجم النصر السعودي السابق، على تألق دوران بعد رحيله عن أصحاب الرداء الأصفر.

وقال هاشم عبر حسابه على منصة إكس" دوران يتألق ويعود نجماً من جديد.. مشكلة اللاعب أن من أصابه بالعين أو السحر مازال يتابعه لسبب ما".

أخبار ذات علاقة مقرن المقرن يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن خوض انتخابات النصر السعودي

وأضاف:" عاد دوران نجماً في بلد بعيد، اللهم عليك بكل عين حاسد وكل مشرك، وكل ساحر، اللهم انتقم منه وفك المتأذين من أعماله يارب العالمين".

وكان دوران قد لعب في صفوف النصر السعودي 18 مباراة، وسجل 12 هدفاً دون تقديم أي تمريرات حاسمة.