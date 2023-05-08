رسميا.. ميسي يفوز بجائزة لوريوس لأفضل رياضي في العام

وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بكأس العالم، قطر 2022 في ديسمبر الماضي.

قال ميسي بعد فوزه بالجائزة: "هذا شرف خاص، لا سيما أن حفل توزيع جوائز لوريوس في باريس هذا العام، المدينة التي رحبت بأسرتي منذ أن جئنا هنا في 2021".

وأضاف: "أريد أن أشكر جميع زملائي في الفريق، ليس فقط من المنتخب الوطني ولكن أيضًا في باريس سان جيرمان، لم أحقق أيًا من هذا بمفردي وأنا ممتن لكوني قادرًا على مشاركة كل شيء معهم".