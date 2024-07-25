يبحث عشاق الأهلي والزمالك ومانشستر يونايتد عن تردد قنوات (MBC Masr 2 HD) على "النايل سات"، خاصة بعدما أعلنت القناة مؤخرًا الحصول على حقوق نقل مباريات الفريق الإنجليزي في جولته الأمريكية.

كما أعلنت القناة حصولها على حقوق بث مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الأفريقي، الذي سيجمع الفريقين في السعودية يوم الـ27 من سبتمبر المقبل.

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ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الزمالك في المباراة لكونه بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي.

ويوجَد مانشستر يونايتد في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض الجولة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد 2024/2025.

وسيلعب يونايتد ثلاث مباريات ودية في الولايات المتحدة ضد آرسنال وريال بيتيس وليفربول.

المباراة الأولى ضد آرسنال ستقام فجر الأحد القادم، ثم يلعب الفريق ضد ريال بيتيس فجر الخميس الذي يليه، قبل أن يختتم الجولة بمواجهة ليفربول فجر الأحد الموافق الـ4 من أغسطس.

تردد قناة (MBC Masr 2 HD):

تردد القناة: 12322

الاستقطاب: رأسي

معدل الرمز: 30000

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