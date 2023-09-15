تقرير: بايرن ميونخ يضع تشابي ألونسو كـ"خليفة محتمل" لتوماس توخيل

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تقريرًا قالت فيه إن بايرن عندما سيحتاج إلى مدرب جديد في مرحلة ما بعد توخيل، يكون تشابي ألونسو على رأس قائمتهم.

وأضافت: "إدارة بايرن قررت إرسال ستانيشيتش على سبيل الإعارة إلى ليفركوزن لأنهم يثقون تمامًا في تشابي للمساعدة في تطويره ليصبح لاعبًا كبيرًا".

وقالت الصحيفة الألمانية واسعة الانتشار إن كارل-هاينتس رومنيغه يقيّم ألونسو بدرجة عالية جدًا، ويان كريستيان دريسن المدير المالي للبايرن معجب بشخصيته وتطوره.

وواصلت: "يبدو أن تدريب تشابي ألونسو لنادي بايرن ميونخ يومًا ما سيكون مسألة وقت".

واختتمت الصحيفة تقريرها بأنه من الممكن أيضًا أن ينتهي به الأمر بأحد أنديته السابقة الأخرى مثل ريال مدريد.