تقرير: بايرن ميونخ يضع تشابي ألونسو كـ"خليفة محتمل" لتوماس توخيل
كشفت تقارير صحفية أن الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني، هو أبرز المرشحين لتدريب نادي بايرن ميونخ حال الاستغناء عن خدمات توماس توخيل.
ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تقريرًا قالت فيه إن بايرن عندما سيحتاج إلى مدرب جديد في مرحلة ما بعد توخيل، يكون تشابي ألونسو على رأس قائمتهم.
وأضافت: "إدارة بايرن قررت إرسال ستانيشيتش على سبيل الإعارة إلى ليفركوزن لأنهم يثقون تمامًا في تشابي للمساعدة في تطويره ليصبح لاعبًا كبيرًا".
وقالت الصحيفة الألمانية واسعة الانتشار إن كارل-هاينتس رومنيغه يقيّم ألونسو بدرجة عالية جدًا، ويان كريستيان دريسن المدير المالي للبايرن معجب بشخصيته وتطوره.
وواصلت: "يبدو أن تدريب تشابي ألونسو لنادي بايرن ميونخ يومًا ما سيكون مسألة وقت".
واختتمت الصحيفة تقريرها بأنه من الممكن أيضًا أن ينتهي به الأمر بأحد أنديته السابقة الأخرى مثل ريال مدريد.
يذكر أن ألونسو اعتزل بقميص بايرن ميونخ بعد أن انضم إلى الفريق البافاري قادمًا من ريال مدريد الإسباني.
وقال المدرب الإسباني: "قضيت 3 أعوام رائعة هناك.. كانت تجربة جيدة، وشرف كبير لي أن أقضي آخر 3 أعوام من مسيرتي هناك، وكان هذا إعدادا جيدا أيضا لكي أصبح مدربا في البوندسليغا".
وخلال مسيرته كمدرب، قاد ألونسو فريقه ليفركوزن أمام بايرن في مارس الماضي، حيث فاز فريقه (2-1)، وهو الأمر الذي تسبب حينها في الإطاحة بيوليان ناغلسمان من على رأس الجهاز الفني للفريق البافاري.