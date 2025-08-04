كريستيانو رونالدو يطلب التعاقد مع نجم مارسيليا الفرنسي

كشفت تقارير إخبارية أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، طالب إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع ماسون غرينوود، نجم مارسيليا الفرنسي، خلال الميركاتو الحالي.

وتستهدف إدارة النصر، تلبية رغبات "الدون" حيث يعد حاليا العقل المفكر لـ"العالمي"، ويستهدف بناء فريق حوله قادر على جلب البطولات الموسم المقبل، وكانت البداية بالتعاقد مع مواطنه جواو فيليكس قادما من تشيلسي الإنجليزي.

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الفرق المنافسة في الدوري السعودي تتحرك بدورها، وعلى رأسها الهلال، الذي ضم بالفعل ثيو هيرنانديز، ويدخل في مفاوضات لضم البرازيلي إديرسون من أتالانتا، أما البطل، الاتحاد، فلم يتحرك بعد، إذ ينتظر انتهاء العملية الانتخابية لتعزيز صفوف الفريق الذي حصد اللقب في الموسم الماضي، أما بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، الأهلي، فقد بدأ مساعيه بالتعاقد مع صفقات محلية.

وقالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها: "كريستيانو رونالدو يدرك جيدًا أنه يجب التحرك لاستعادة المكانة التي فقدها فريقه، ويطمح عاليًا بمحاولة التعاقد مع المهاجم الإنجليزي، غرينوود، الذي ينشط حاليًا ضمن صفوف أولمبيك مارسيليا".

وكان غرينوود هدفًا سابقًا للأندية السعودية في الصيف الماضي، لكنه رفض العرض آنذاك لرغبته في إثبات نفسه داخل الساحة الأوروبية مستقبلاً.

وتمكّن المهاجم الإنجليزي من تقديم موسم استثنائي، قاد خلاله فريق أولمبيك مارسيليا للتأهل من جديد إلى دوري أبطال أوروبا.

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وفي الساعات الأخيرة، ترددت أنباء عن دخول نادي إنتر ميلان على خط المفاوضات من أجل ضمه، ويُعدّ رصيده من الأهداف، البالغ 21 هدفًا إلى جانب 6 تمريرات حاسمة في الدوري الفرنسي، دليلاً واضحًا على أنه يعيش أفضل مستوياته حاليًا، وهو ما ساعده فيه أيضًا موسمه المميز مع خيتافي في 2023-2024، النادي الذي سيحصل على نسبة من قيمة الصفقة في حال تمت.

وكما حدث في الصيف الماضي، فإن القرار النهائي سيعود للاعب نفسه، سواء بقبول العرض الجديد من الدوري السعودي المتصاعد أو رفضه، لكن هذه المرة مع وجود دعم مباشر من كريستيانو رونالدو، غرينوود على علم بالاهتمام، والكل يترقب الآن قراره بشأن مستقبله.

وانضم غرينوود إلى مارسيليا صيف 2024 قادماً من مانشستر يونايتد مقابل نحو 27 مليون جنيه إسترليني، مع احتمال دفع 3.2 مليون إضافية بمثابة مكافآت.