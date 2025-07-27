بوغاتشار يعادل رقم البريطاني فروم في الفوز بلقب سباق فرنسا للمرة الرابعة

فاز تادي بوغاتشار، دراج فريق الإمارات، بلقب سباق فرنسا للدراجات للمرة الرابعة في مسيرته بعدما أنهى المرحلة الأخيرة بسلام والتي فاز بها البلجيكي فاوت فان آرت اليوم الأحد.

وعزز بوغاتشار مكانته كأكثر المتسابقين هيمنة في جيله ليعادل رقم البريطاني كريس فروم في الفوز بهذا اللقب أربع مرات.

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وقدم بوغاتشار البالغ من العمر 26 عاما، الذي سبق له الفوز باللقب في 2020 و2021 و2024، أداء مثاليا على مدار ثلاثة أسابيع إذ تفوق في جميع الجوانب حتى أنه كان قريبا من الفوز بالمرحلة الأخيرة المذهلة في الشانزليزيه بعد منافسة حامية مع البلجيكي فان آرت.

وهاجم بوغاتشار بلا هوادة في مراحل الصعود في تل مونمارتر لكنه عانى في النهاية من انتفاضة فان آرت الذي فاز بالمرحلة 21 منفردا.

وفي وقت سابق اليوم، قرر المنظمون تجميد الأزمنة قبل حوالي 50 كيلومترا من النهاية بسبب ظروف الطريق الخطرة.

لكن هذا لم يمنع بوغاتشار من المحاولة وحسم صدارة الترتيب العام في النهاية رغم أن فان آرت أثبت جدارته اليوم متفوقا على الإيطالي دافيدي باليريني وصاحب المركز الثالث ماتي موهوريتش.

واحتل بوغاتشار المركز الرابع في المرحلة الأخيرة.

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وقال بوغاتشار: الذي حل ثانيا في 2022 و2023: "الكلمات تعجز عن وصف مشاعري بعد الفوز للمرة الرابعة بسباق فرنسا. ست سنوات على التوالي على منصة التتويج لكن هذه النسخة مميزة جدا وأنا فخور جدا بارتداء القميص الأصفر".

كان بطل العالم قد ضمن الفوز بالسباق قبلها من خلال تفوقه في جبال البرانس عبر هجوم وحشي في مراحل الصعود وفوزه الساحق في سباق الفردي ضد الساعة تاركا منافسه الرئيس يوناس فينغارد متأخرا بأكثر من أربع دقائق قبل أن يسيطر على السباق.

وعادل بوغاتشر رقم فروم الفائز باللقب في أعوام 2013 و2015 و2016 و2017 ليتأخر بلقب واحد عن الأساطير إيدي ميركش وبرنار اينو وجاك انكتيل وميجيل إندوراين الذين يتشاركون الرقم القياسي بخمسة ألقاب.

وحصل بوغاتشار أيضا على القميص المنقط لتصنيف الجبال مما يؤكد هيمنته الشاملة.

وفي طريقه للفوز بنسخة 2025، حطم بوغاتشار الرقم القياسي لأسرع صعود لمنطقة مونت فينتو خلال المرحلة 16، حيث صعد في 54 دقيقة و41 ثانية بواقع دقيقة و10 ثوان أسرع من أفضل رقم سابق سجله الإسباني إيبان مايو في 2004.

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وفي 2024، فاز بوغاتشار بسباق إيطاليا وسباق فرنسا وسباق الدراجات على الطرق ضمن بطولة العالم في الموسم نفسه وهو إنجاز لم يشاركه فيه سوى إيدي ميركش عام 1974 وستيفن روتش في 1987.

كما أصبح في 2020 أصغر متسابق سنا يفوز بسباق فرنسا للدراجات منذ هنري كورنيه في 1904، وهو ثاني أصغر متسابق على الإطلاق.