تغطية مباشرة.. مباراة سلوفينيا والدنمارك في كأس أوروبا

كما قال كيك مبتسما في مؤتمر صحفي: "لماذا تريدون عزل هذا الضجيج الخارجي؟ هذا امتياز حصل عليه لاعبونا بفضل أسلوبهم وأدائهم".

وأضاف: "ربما كان عليهم اللعب في البطولات السابقة لكننا هنا الآن. غالبية لاعبينا الشبان لم يختبروا ذلك من قبل، على مستوى الأندية أو المستوى الوطني".

وتابع: "نحن هنا على أعلى مستوى وأنا مقتنع بأننا سنفعل كل شيء للحصول على نتيجة إيجابية".

والتقت سلوفينيا والدنمارك أيضا في التصفيات وتعادل فريق المدرب كيك مع الدنماركيين في ليوبليانا قبل أن يخسر بصعوبة في كوبنهاغن العام الماضي.