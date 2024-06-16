تغطية مباشرة.. مباراة سلوفينيا والدنمارك في كأس أوروبا
تعود سلوفينيا إلى بطولة أوروبا للمرة الثانية بعد أن شاركت آخر مرة في عام 2000، وذلك عندما تواجه الدنمارك مساء اليوم الأحد في أولى مبارياتهما في يورو 2024.
وستواجه سلوفينيا نظيرتها الدنمارك في ملعب شتوتغارت قبل المباراة الأخرى في المجموعة الثالثة بين صربيا وإنجلترا في جيلسنكيرشن.
وكانت آخر بطولة دولية للفريق هي كأس العالم 2010، خلال الفترة الأولى لكيك كمدرب، لذا بالنسبة لتشكيلته المكونة من 26 لاعبا، فهذه أول تجربة لهم في بطولة كبرى.
وقال ماتياش كيك مدرب سلوفينيا عشية مباراته الافتتاحية بالمجموعة الثالثة لبطولة أوروبا لكرة القدم أمام الدنمارك إن سلوفينيا ستحاول الاستمتاع بمشاركتها وربما تحقق مفاجأة كبيرة.
ومن المتوقع أن يحضر عدد قياسي من المشجعين السلوفينيين المباراة التي ستقام في شتوتجارت على بعد 503 كيلومترات من العاصمة ليوبليانا. وقال كيك إن فريقه يجب أن يستمتع بكونه الطرف الأقل ترشيحا.
كما قال كيك مبتسما في مؤتمر صحفي: "لماذا تريدون عزل هذا الضجيج الخارجي؟ هذا امتياز حصل عليه لاعبونا بفضل أسلوبهم وأدائهم".
وأضاف: "ربما كان عليهم اللعب في البطولات السابقة لكننا هنا الآن. غالبية لاعبينا الشبان لم يختبروا ذلك من قبل، على مستوى الأندية أو المستوى الوطني".
وتابع: "نحن هنا على أعلى مستوى وأنا مقتنع بأننا سنفعل كل شيء للحصول على نتيجة إيجابية".
والتقت سلوفينيا والدنمارك أيضا في التصفيات وتعادل فريق المدرب كيك مع الدنماركيين في ليوبليانا قبل أن يخسر بصعوبة في كوبنهاغن العام الماضي.
على الجانب الآخر قال كاسبر يولماند مدرب الدنمارك إن فريقه على ثقة من أنه المرشح للفوز على سلوفينيا، لكنه ما زال يشعر بالقلق من تهديد المهاجم الشاب بنيامين سيسكو.
وتفوقت الدنمارك على سلوفينيا في مجموعتها بالتصفيات المؤهلة للنهائيات في ألمانيا.
ومع ذلك، فإن سلوفينيا لديها سيسكو (21 عاما) الذي بات في صدارة العناوين عقب موسم رائع مع رازن بال سبورت لايبزيغ، حيث سجل 18 هدفا في جميع المسابقات، مما جعل الأندية الأوروبية الكبرى تتطلع إلى التعاقد معه قبل أن يوافق على تمديد عقده.
وقال يولماند في مؤتمر صحفي: "في هذه المباراة، نحن المرشحون لكننا نكن الكثير من الاحترام لسلوفينيا وقد حققت نتائج رائعة، خاصة ضد البرتغال (في الفوز 2-صفر وديا في مارس) وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا إذا أردنا أن نؤدي بطريقتنا".
وأضاف المدرب البالغ من العمر 52 عاما: "سيسكو سريع للغاية ويملك قدما يسرى رائعة، وهو لاعب نعرفه وقمنا بتحليل مستواه كثيرا لأنه مهم بالنسبة لسلوفينيا".