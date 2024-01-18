مشجع يتولى مهام الحكم الرابع في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي

كافح أحد مشجعي ولفرهامبتون واندرارز لاحتواء فرحته عندما سجل فريقه هدف الفوز في وقت متأخر من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، ضد برنتفورد بعد أن اندفع من بين الجماهير لتولي مهام الحكم الرابع عندما عانى الحكم المساعد من المرض.

وقال روس بينيت، الحكم في مسابقات الشباب، إنه تطوع للمساعدة عندما لم يتمكن الحكم المساعد من الاستمرار في الوقت الإضافي.