مشجع يتولى مهام الحكم الرابع في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي
كافح أحد مشجعي ولفرهامبتون واندرارز لاحتواء فرحته عندما سجل فريقه هدف الفوز في وقت متأخر من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، ضد برنتفورد بعد أن اندفع من بين الجماهير لتولي مهام الحكم الرابع عندما عانى الحكم المساعد من المرض.
وقال روس بينيت، الحكم في مسابقات الشباب، إنه تطوع للمساعدة عندما لم يتمكن الحكم المساعد من الاستمرار في الوقت الإضافي.
وقال بينيت لمدونة وولفز إكسبريس الصوتية "لقد سألني الحكم ما إذا كنت سأقوم بمهام الحكم الرابع، وقلت 'إذا أعطيتني دورة تدريبية سريعة، سأفعل'.
"لذلك، خلال الثلاثين دقيقة التالية من حياتي، كنت أدير مباراة إعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي.. كان أمرًا مذهلًا ومجنونًا حقًّا".
وقال بينيت إنه كان "يصرخ" بداخله عندما سجل ولفرهامبتون ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليفوز 3-2، ليضرب موعدًا مع وست بروميتش ألبيون في الدور الرابع.