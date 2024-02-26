أنشيلوتي يتحدث عن مستقبل مودريتش بعد تألقه أمام إشبيلية

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مستقبل لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش، بعد قيادته الفريق لاقتناص فوز ثمين على حساب إشبيلية.

وشارك مودريتش من على مقاعد البدلاء، ليسجل بتسديدة مذهلة من حافة منطقة الجزاء قرب النهاية، هدف فوز ريال مدريد 1-صفر على ضيفه إشبيلية، يوم الأحد، موسعا الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني إلى ثماني نقاط.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة، متقدما بفارق ثماني نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، وتسع نقاط عن جيرونا الثالث الذي يستضيف رايو فايكانو، مساء الإثنين، ويتجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة في المركز 15 بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.