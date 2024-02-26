أنشيلوتي يتحدث عن مستقبل مودريتش بعد تألقه أمام إشبيلية
تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مستقبل لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش، بعد قيادته الفريق لاقتناص فوز ثمين على حساب إشبيلية.
وشارك مودريتش من على مقاعد البدلاء، ليسجل بتسديدة مذهلة من حافة منطقة الجزاء قرب النهاية، هدف فوز ريال مدريد 1-صفر على ضيفه إشبيلية، يوم الأحد، موسعا الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني إلى ثماني نقاط.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة، متقدما بفارق ثماني نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، وتسع نقاط عن جيرونا الثالث الذي يستضيف رايو فايكانو، مساء الإثنين، ويتجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة في المركز 15 بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.
وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة: "وضع لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء هو واحد من أكثر القرارات المُعقدة بالنسبة لي".
وأضاف: "استمرار لوكا مودريتش في الفريق بين يديه هو، سيُترك ليقرر ما يريد، هو وتوني كروس وناتشو الوضع نفسه، سيكون لدى النادي الوقت للتعامل مع تلك الأمور في الفترة المقبلة".
وتابع: "التعامل مع هذه الحالات معقدة للغاية وأنا أفهم تمامًا ما قد يفكر فيه مودريتش عندما لا يلعب؛ لأنني جربت ذلك كلاعب، مودريتش لا يبدو كلاعب يبلغ من العمر 39 عامًا".
وينتهي عقد مودريتش في الميركاتو الصيفي المقبل، ويحتل صاحب الـ 38 عاماً، المرتبة الثالثة كأعلى أجر في النادي بمبلغ 420 ألف يورو في الأسبوع، بإجمالي 21 مليون يورو سنوياً.
ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 38 عاما في العديد من المباريات خلال الموسم الجاري عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية.
تصريحات مودريتش
من جانبه، قال مودريتش عن هدفه المذهل: "يتطلب الأمر الكثير من التدريب كل يوم".
وأوضح: "يمكنك أن تراني أتدرب على التسديد على المرمى لساعات كل يوم.. في كرة القدم عليك التسديد لقد فعلت ذلك اليوم ونجحت.
وأضاف: "المثابرة هي إحدى نقاط قوتنا، نحن لا نتوقف أبدا، نحن نصرّ ونصنع (الفرص) ونبحث عن (الفوز) حتى النهاية. كنا نعلم أننا لا نتمتع برفاهية إهدار النقاط اليوم؛ لأن برشلونة قريب جدا ولا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك.
واختتم "هذا الإصرار طوال المباراة أتى بثماره. هذه ثلاث نقاط مهمة للغاية في (السباق على لقب) الدوري".