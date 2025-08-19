"كان يهرب من لاعبي الزمالك".. سيد عبدالحفيظ يشن هجوما على محمد معروف (فيديو)

شن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، هجومًا حادًا على الحكم الدولي محمد معروف، بعد أزمته الشهيرة مع محمد هاني لاعب الأهلي.

وكان محمد معروف حديث الوسط الكروي في مصر، خلال الأيام الماضية، بعد طرده محمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة الفريق الأحمر أمام فاركو، والتي انتهت بفوز الأهلي 1/4.

واتهم معروف، اللاعب محمد هاني، والأخير رد بأنه تعرض لتهديد من الحكم.

وانتهى الأمر بإيقاف محمد هاني مباراة واحدة لحصوله على إنذارين تسببا في طرد.

هجوم ناري من سيد عبدالحفيظ

أعرب عبدالحفيظ عن غضبه الشديد من قرار معروف بطرد محمد هاني، لاعب الأهل، وقال خلال ظهوره على قناة MBC مصر: "أول مرة أشوف معروف بيجري ورا لاعب، ده كان بيجري من لاعيبة الزمالك"، في إشارة إلى أن الحكم كان يتجنب مواجهات مع لاعبي الزمالك في الماضي، لكنه يتشدد مع لاعبي الأهلي.

وأضاف عبدالحفيظ، الذي شغل منصب مدير الكرة بالأهلي لسنوات طويلة، أن قرار الطرد كان غير مبرر تمامًا، حيث كان هاني في طريقه للخروج من الملعب لإجراء تبديل، ولم تكن هناك أي مخالفة تستحق البطاقة الحمراء.

وقال: "معروف كان يهرب من لاعبي الزمالك في مباريات سابقة، لكنه يتعامل معنا بهذه الطريقة غير العادلة".

وطالب بضرورة محاسبة الحكام على مثل هذه الأخطاء، محذرًا من أنها قد تؤثر على مصداقية المنافسات.