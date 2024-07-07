من هو عبد اللطيف أخريف المفقود في حادث غرق قارب لاعبي اتحاد طنجة؟

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن مأساة متعلقة بانقلاب قارب سياحي على متنه 5 لاعبين في صفوف نادي اتحاد طنجة، تم إنقاذ 3 لاعبين فيما يُبْحَث عن اللاعبين الآخرين حتى الآن.

وبحسب ما ذكرته التقارير، فإن البحث متواصل من أجل العثور على لاعبين من فريق اتحاد طنجة فقد الاتصال بهما، في أثناء رحلة ترفيهية بيخت سياحي من الميناء الترفيهي؛ لتتمكن عناصر البحث من إنقاذ 3 لاعبين من الموت المحقق من عمق المياه على بعد يزيد عن 800 متر من شاطئ المضيق وذلك بعد تلقيهم إشعارًا عاجلًا.

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ونفى محمد الشرقاوي، رئيس اتحاد طنجة، ما تم تداوله بشأن وفاة اللاعب عبد اللطيف أخريف، وهو أحد المفقودين في الحادث، لافتًا إلى أن البحث وعمليات التنقيب لا تزال جارية عن أخريف وكذلك زميله في الفريق سلمان الحراق.

ووفقًا لما ذكره موقع "le360"، فإن اللاعبين الذين نجوا من الموت المحقق غرقًا تلاثة وهم: أسامة أفلاح، وسليمان الدهدوه، وعبد الحميد المعلي، في حين أن لاعبين فُقِدا ويجري البحث عنهما حتى الآن، هما: سلمان الحراق، وعبد اللطيف أخريف.

وأخريف هو لاعب مدافع من مواليد العام 2000، ويبلغ من العمر 24 عامًا.

وشارك مع اتحاد طنجة خلال موسم 2023-2024 في 4 مباريات وسجل هدفًا.

ولم يصدر نادي اتحاد طنجة حتى الآن، أي بيان رسمي، يوضح آخر تطورات محاولات العثور على اللاعبين.