غاتي مدافع يوفنتوس يسجل بطريقة غريبة في مرماه (فيديو)
سجل فيديريكو غاتي، مدافع يوفنتوس، هدفا كارثيا بطريقة غريبة في شباك فريقه، خلال مواجهة منافسه ساسولو، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإيطالي.
وانتهت بداية يوفنتوس الخالية من الهزائم هذا الموسم بالخسارة 4-2 أمام ساسولو بعد أن ساهمت أخطاء تشزيني في حراسة المرمى في هزيمة الفريق الكبيرة.
المباراة شهدت 3 أهداف عكسية منها 2 من يوفنتوس و1 من ساسولو.
وكان أبرز الأخطاء الكارثية هو الهدف الذاتي الذي سجله فيديريكو غاتي في شباك اليوفي، حيث اكتمل الكابوس بالنسبة للفريق بعد مرور 5 دقائق على بداية الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أسكن غاتي، الذي بدا غير مدرك لتقدم تشزيني عن خط مرماه، الكرة في شباك فريقه.
وخرج حارس اليوفي من مرماه ليلعب ضربة حرة غير مباشرة بالقرب من الراية الركنية في الجانب الأيسر.
ومرر الحارس البولندي الكرة لغاتي، الذي يبدو أنه لم ينتبه إلى أن مرماه خالٍ من الحارس، حيث لعب الكرة برعونة غريبة باتجاه مرماه لتسكن الشباك وسط دهشة لاعبي فريق السيدة العجوز.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أكد أليغري، مدرب يوفنتوس، أن تشزيني هو حارس المرمى الأساسي، لكنه ألمح إلى تغييرات غير محددة في المباراة القادمة.
وتكبد يوفنتوس خسارته الأولى في الموسم وتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الرابع.
فيما حقق ساسولو فوزه الثاني ووصل رصيده لـ 6 نقاط ارتقى بها 7 مراكز من الـ 18 لـ 11.
وسيستضيف يوفنتوس فريق ليتشي صاحب المركز الثالث يوم الثلاثاء المقبل.