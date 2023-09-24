غاتي مدافع يوفنتوس يسجل بطريقة غريبة في مرماه (فيديو)

سجل فيديريكو غاتي، مدافع يوفنتوس، هدفا كارثيا بطريقة غريبة في شباك فريقه، خلال مواجهة منافسه ساسولو، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإيطالي.

وانتهت بداية يوفنتوس الخالية من الهزائم هذا الموسم بالخسارة 4-2 أمام ساسولو بعد أن ساهمت أخطاء تشزيني في حراسة المرمى في هزيمة الفريق الكبيرة.

المباراة شهدت 3 أهداف عكسية منها 2 من يوفنتوس و1 من ساسولو.