تشابي ألونسو يصدم منتخب الأرجنتين قبل كأس العالم للشباب 2025

حسم الإسباني تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد موقفه من رحيل أحد الوافدين الجدد على الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، للمشاركة مع منتخب بلاده في المنافسات المقبلة.

وتعاقد الفريق الملكي في صيف 2025 مع عدد من اللاعبين الجدد وعلى رأسهم الإنجليزي ألكسندر أرنولد والإسبانيان ديان هويسين وألفارو كاريراس والأرجنتيني فرانك ماستانتونو، لاعب الوسط الدولي لمنتخب الأرجنتين (تحت 20 عاماً).

ووفقاً لما أودرته تقارير قريبة من الريال، بات فرانكو ماستانتونو الذي تعاقد مع ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من ريفر بليت، في موقف صعب ما بين التزامه مع ناديه ومشاركته مع منتخب بلاده.

وبدا ماستانتونو اللاعب المفضل لدى تشابي ألونسو الذي دفع به أساسيًا في آخر مباراتين لريال مدريد ما يعني أنه سيعول عليه في الموسم الحالي وفق مصادر قريبة من الفريق.

ومع ذلك، تضيف المصادر ذاتها، قد يكون اللاعب الدولي الأرجنتيني الدولي (3 مباريات) على وشك مغادرة العاصمة الإسبانية، بعد أسابيع قليلة من وصوله إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو وذلك من أجل الالتحاق بمنتخب الأرجنتين (تحت 20 عاماً) في كأس العالم للشباب.

ووضع دييغو بلاسينتي، مدرب منتخب الأرجنتين للشباب، لاعب الوسط أحد خياراته الأساسية في كأس العالم للشباب (تحت 20 عامًا)، التي ستنطلق في 20 سبتمبر في تشيلي وهو ما سيجعل اللاعب مجبراً على الغياب عن المنافسات مع ريال مدريد.

وتلقى تشابي ألونسو سؤالا من قبل الصحافة الإسبانية حول مستقبل فرانك ماستانتونو في ضوء ارتباط اسمه بالالتحاق بقائمة دييغو بلاسينتي بداية من 20 سبتمبر الجاري.

ألونسو نفى أية نوايا لفريقه في التخلي عن الموهبة الأرجنتينية قائلاً إن "ماستانتونو يوجد ضمن خياراته ولن يسمح بمشاركته في مونديال الشباب"، وفق قوله.

وتابع: "إذا كان الأمر متروكًا لنا، فسيبقى ماستانتونو هنا ولن ينضم إلى منتخب الأرجنتين للشباب تحت العشرين عامًا".

وسيكون ملف انضمام ماستانتونو إلى منتخب بلاده في كأس العالم واحداً من الملفات المثيرة للجدل بين الريال والاتحاد الأرجنتيني للعبة خصوصاً أن الفيفا لا تجبر الأندية على التفريط في لاعبيها للمشاركة في المسابقات الدولية للفئات الشابة.