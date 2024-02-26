أردا غولر يتلقى صفعة أخرى من أنشيلوتي

وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، صفعة جديدة للشاب التركي أردا غولر، بعد الفوز 1/0 على إشبيلية في الدوري الإسباني.

وكان غولر على دكة البدلاء أمام إشبيلية، أمس الأحد، في الجولة الـ26 من الليغا، وكان يستعد للمشاركة بديلا.

لكن أنشيلوتي غيّر قراره بعد الهدف الذي سجله لوكا مودريتش في الدقيقة 81، ليظل غولر على دكة البدلاء.

وقال أنشيلوتي عن ذلك: "كانت لدي خطة مع غولر قبل هدف مودريتش، ثم غيرت رأيي، ليس عليّ أن أشرح أي شيء، أعتقد أنه يفهم ذلك جيدًا، وإذا لم يفهمه فلن يحدث شيء".