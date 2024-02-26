أردا غولر يتلقى صفعة أخرى من أنشيلوتي
وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، صفعة جديدة للشاب التركي أردا غولر، بعد الفوز 1/0 على إشبيلية في الدوري الإسباني.
وكان غولر على دكة البدلاء أمام إشبيلية، أمس الأحد، في الجولة الـ26 من الليغا، وكان يستعد للمشاركة بديلا.
لكن أنشيلوتي غيّر قراره بعد الهدف الذي سجله لوكا مودريتش في الدقيقة 81، ليظل غولر على دكة البدلاء.
وقال أنشيلوتي عن ذلك: "كانت لدي خطة مع غولر قبل هدف مودريتش، ثم غيرت رأيي، ليس عليّ أن أشرح أي شيء، أعتقد أنه يفهم ذلك جيدًا، وإذا لم يفهمه فلن يحدث شيء".
ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن أنشيلوتي مستمر في عدم منح غولر دقائق لعب، وبناء على تصريحه فإنه سيستمر في عدم منحه الفرص.
وأوضحت الصحيفة أن تفسير أنشيلوتي بشأن عدم إشراك غولر مقنع، لكن هناك طرقا ووسائل للإشارة إلى لاعب، وهو أمر يتجنبه مع آخرين مثل لوكا مودريتش.
وقالت إن أنشيلوتي في مواقف مماثلة مع لاعبين آخرين يكون أكثر تعاطفًا، إذ يستخدم جملة "إنه يؤلمه عدم لعب" مع مودريتش.
وأوضحت "سبورت" أن وضع غولر في ريال مدريد معقد، إذ إنه "لا يلعب إلا قليلًا، أو لا يلعب على الإطلاق"؛ بسبب وصوله متأخرا نتيجة الإصابات.
وانتقل غولر لريال مدريد الصيف الماضي قادما من فنربخشة، لكنه شارك 92 دقيقة موزعة على 5 مباريات، بعدما أثرت عليه الإصابات التي تعرض لها.
ووقّع غولر، البالغ من العمر 18 عاما، مع ريال مدريد عقدا حتى عام 2029.
وقبل أيام، قال موقع "ريليفو" الإسباني إن هناك نقاشا داخليا في ريال مدريد بشأن إمكانية ذهاب غولر بنظام الإعارة الصيف المقبل.
ورغم ذلك، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي لن يغيّر خطط الميرنغي مع إندريك وأردا غولر.
وأوضح أن ريال مدريد يثق بكلا اللاعبين، وأنهما سيكونان مستقبل الفريق، ويرى ريال مدريد أن زيادة عدد النجوم لن تؤدي إلا إلى زيادة المنافسة على المراكز بينهم.