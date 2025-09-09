على طريقة يامال..لاعبة النصر السعودي ترتدي نظارة شمسية احتفالا بالسوبر (صور)

احتفلت لاعبة نادي النصر السعودي لكرة القدم للسيدات، شروق الهوساوي، بتتويج فريقها بلقب كأس السوبر السعودي على طريقة النجم الإسباني الصاعد لامين يامال، نجم برشلونة والمنتخب الإسباني.

أخبار ذات علاقة لقب تاريخي.. النصر يهزم الأهلي ويتوج بأول سوبر سعودي للسيدات (فيديو)

وسبق هذا الاحتفال تتويج النصر بلقب النسخة الأولى من كأس السوبر السعودي للسيدات، إثر فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة (2-0) في المباراة التي جرت مساء أمس الاثنين.

وبهذا الإنجاز، يُسجل النصر اسمه كأول فريق يُحرز لقب البطولة المحلية الوليدة في كرة القدم النسائية، ليضيف هذا اللقب إلى سجله تحت قيادة المدرب عبد العزيز العلوني، الذي سبق وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري السعودي للموسم الثالث على التوالي.

تقليد احتفال يامال

ارتدت شروق الهوساوي، لاعبة نادي النصر السعودي للسيدات، نظارة شمسية خلال احتفالات الفريق باللقب.

وجاءت إيماءة الهوساوي محاكاةً للاحتفال الذي اشتهر به يامال، والذي ظهر به لأول مرة أثناء احتفاله بتتويج منتخب إسبانيا ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، قبل أن يكرره مؤخراً بعد فوز برشلونة بلقب السوبر الإسباني على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد.