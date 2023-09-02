تقرير: أنس جابر تعاني من وعكة صحية قبل مواجهة ماريا بوسكوفا في بطولة أمريكا المفتوحة
كشفت قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية عن معاناة النجمة التونسية أنس جابر من وعكة صحية قبل مواجهتها المرتقبة أمام التشيكية ماريا بوسكوفا في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، مساء اليوم السبت.
ولم توضح القناة المزيد من التفاصيل بشأن معاناة النجمة التونسية الصحية، وهل ستؤثر على خوضها للمباراة أم لا.
ولكن أنس جابر كشفت في آخر مؤتمر صحفي لها عن معاناتها من الإصابة بالإنفلونزا.
وكانت النجمة التونسية استهلت مشوارها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوز صعب أيضا بنتيجة 7-5 و7-6 على الكولومبية كاميلا أوسوريو.
وفي ثاني مباراة لها بالمسابقة، أجبرتها التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا على بذل جهد كبير قبل أن تحقق أنس جابر انتصارا مثيرا 7-6 و4-6 و6-3 لتبلغ الدور الثالث في البطولة، لتواجه التشيكية ماريا بوسكوفا، التي تغلبت على الكرواتية بيترا مارتيتش (6-1) و(6-2).
وحققت أنس جابر إنجازا غير مسبوق في مسيرتها، حيث كان الفوز هو الـ13 لها في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى هذا العام، وهو أكبر عدد انتصارات لها في البطولات الكبرى خلال عام واحد.
وكانت أنس جابر قد حققت العام الماضي 12 فوزا في "غراند سلام" ووصلت إلى نهائي كل من ويمبلدون وأمريكا المفتوحة لكنها خرجت من الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) وغابت عن بطولة أستراليا المفتوحة.