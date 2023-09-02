تقرير: أنس جابر تعاني من وعكة صحية قبل مواجهة ماريا بوسكوفا في بطولة أمريكا المفتوحة

كشفت قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية عن معاناة النجمة التونسية أنس جابر من وعكة صحية قبل مواجهتها المرتقبة أمام التشيكية ماريا بوسكوفا في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، مساء اليوم السبت.

ولم توضح القناة المزيد من التفاصيل بشأن معاناة النجمة التونسية الصحية، وهل ستؤثر على خوضها للمباراة أم لا.

ولكن أنس جابر كشفت في آخر مؤتمر صحفي لها عن معاناتها من الإصابة بالإنفلونزا.