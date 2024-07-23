كشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" عن اهتمام أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز بضم الدولي المغربي نصير مزراوي، لاعب بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتصدر مانشستر يونايتد الذي لا يزال منتشيًا بضم النجم الفرنسي الواعد ليني يورو والهولندي جوشوا زيركزي قائمة محدودة من الأندية التي ترغب في الظفر بخدمات مزراوي في وقت تبدو فيه إدارة بايرن ميونخ منفتحة على التفريط فيه قبل انقضاء آجال التعاقدات الصيفية.

ووفقًا للمصادر ذاتها، قدم كل من مانشستر يونايتد ووست هام الإنجليزيين عرضين للتعاقد مع نصير مزراوي (26 عامًا) فيما قد يحسم فريق الشياطين الحمر الصفقة لصالحه بعد أن دخل بقوة سوق الانتقالات.

ووفقًا للمصادر ذاتها، حدد بايرن سعر لاعبه المغربي بما يقارب 30 مليون يورو للموافقة على رحيله، قبل أن يعرب عن استعداده للتفريط فيه بما يقارب 25 مليون يورو وذلك قبل نهاية عقده في يونيو 2026.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" إن مانشستر يونايتد يرغب في ضم نصير مزراوي، في ثالث صفقاته بعد انضمام ليني يورو من ليل الفرنسي مقابل 62 مليون يورو وجوشوا زيركزي من بولونيا الإيطالي مقابل أكثر من 42 مليون يورو.

ويسعى الهولندي إريك تين هاغ مدرب المان يونايتد إلى تعزيز صفوف فريقه بلاعبين جدد تحضيرًا للموسم المقبل، خصوصًا أنه يعرف جيدًا مزراوي عندما أشرف على تدريب أياكس الهولندي.

وانتقل الدولي المغربي إلى صفوف بايرن ميونيخ في 2022، وخاض معه حتى الآن أكثر من خمسين مباراة، وسجل هدفًا وحيدًا.