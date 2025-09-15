الفوز أنقذهم.. ظهور كارثي لـ3 نجوم من الأهلي السعودي ضد ناساف

تجنب الأهلي السعودي مفاجآت ضيفه ناساف الأوزبكي بعد مباراة مثيرة جمعت بين الفريقين على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الجولة الأولى للقسم الغربي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

الأهلي حقق فوزاً مثيراً بأربعة أهداف مقابل هدفين على حساب منافسه الأوزبكي الذي فاجأ أصحاب الأرض بتسجيل ثنائية في الشوط الأول.

الفوز أنقذ بعض لاعبي الأهلي من انتقادات واسعة بسبب أدائهم الباهت في اللقاء وهو ما نرصده في السطور الآتية:

علي مجرشي

واجه الظهير الأيمن علي مجرشي انتقادات واسعة بسبب أخطائه الفادحة في المباراة.

ارتكب مجرشي أخطاء واضحة في الشوط الأول وتسبب بشكل كبير بالهدفين اللذين سكنا شباك الفريق الأهلاوي.

وغادر مجرشي في الدقيقة 62 من عمر المباراة لمصلحة زميله فرانك أتانغانا في ظل أدائه الباهت.

ميريح ديميرال

دفع الأهلي ثمن المستوى الهزيل للاعبه التركي ميريح ديميرال في الشوط الأول قبل استبداله بزميله البرازيلي ماتيوس غونكالفيس.

وارتكب ديميرال أخطاء كارثية في الشوط الأول في الرقابة وكان ثغرة واضحة في دفاع الفريق وتسببت هذه الأخطاء باستقبال هدفين بطريقة غريبة.

إيفان توني

أهدر النجم الإنجليزي إيفان توني عدة محاولات أمام مرمى ناساف وكاد أن يقود الفريق نحو خسارة مريرة بسبب عدم تعامله مع المحاولات بالجدية الكافية.

ولم يوجه توني أي تسديدة تجاه مرمى ناساف، فيما وجه تصويبة بعيداً عن المرمى، ولم يفز بأي صراع هوائي في رقم سلبي لافت.