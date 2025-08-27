ديشامب يوجه ضربة ثانية لمنتخب الجزائر وينقض على نجم موناكو

وجّه ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي "ضربة" جديدة للمنتخب الجزائري بعد أن قرر اليوم الأربعاء رسميا دعوة النجم الحامل للجنسية المزدوجة ماغنيس أكليوش لتعزيز صفوف منتخب فرنسا الأول للمرة الأولى.

ويعد ماغنيس أكليوش، نجم خط الوسط الهجومي لنادي موناكو واحدا من كثير من اللاعبين الجزائريين المولودين في فرنسا (أوروبا بشكل عام) والذين كانوا على مدى عدة سنوات محل نزاع بين فرنسا والجزائر حول جنسيتهم الرياضية.

واختار بعض اللاعبين ذوي الأصول الجزائرية الدفاع عن ألوان فرنسا على الرغم من محاولات اتحاد الكرة في بلدهم الأم استقطابهم.

أخبار ذات علاقة نيوكاسل يلاحق موهبة جزائرية في الدوري الفرنسي

وكان ريان شرقي، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وأحد المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية آخر الملتحقين بالمنتخب الفرنسي حيث وجه له ديدييه ديشامب الدعوة في يونيو الماضي بعد تكهنات حول انضمامه لمنتخب الجزائر.

أخبار ذات علاقة ماغنيس أكليوش يثير الجدل حول مستقبله الدولي بين الجزائر وفرنسا

وقرر ديدييه ديشامب اليوم الأربعاء توجيه الدعوة لماغنيس أكليوش وحسم جنسيته الدولية ما يعني أن نجم موناكو لن يمكنه اللعب للجزائر تماما مثل ريان شرقي الموجود بدوره ضمن قائمة منتخب الديكة التي ستخوض مباراتين دوليتين لحساب تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقود قائمة المنتخب الفرنسي في فترة التوقف الدولي نجم ريال مدريد كيليان مبابي، كما تمت دعوة مايكل أوليس وماركوس تورام وشقيقه كيفرين تورام.

ويوجد ضمن القائمة الجديدة وبرادلي باركولا وريان شرقي وعثمان ديمبلي المرشح للفوز بالكرة الذهبية 2025.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره الأوكراني في فروتسواف ببولندا في الخامس من سبتمبر ثم يلعب ضد نظيره الأيسلندي بعدها بأربعة أيام.

وضمت التشكيلة التي أعلنها ديشامب القائمة التالية:

في حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه (باريس سان جيرمان) ومايك مينيان (ميلان) وبريس سامبا (ستاد رين).

في الدفاع: لوكاس ديني (أستون فيلا) ومالو جوستو (تشيلسي) ولوكاس هرنانديز (باريس سان جيرمان) وتيو هرنانديز (الهلال) وإبراهيما كوناتي (ليفربول) وجول كوندي (برشلونة) ووليام ساليبا (أرسنال) ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ).

في خط الوسط: ديزريه دوي (باريس سان جيرمان) ومانو كوني (روما) وأدريان رابيو (أولمبيك مرسيليا) وأوريلين تشواميني (ريال مدريد) وكيفرين تورام (يوفنتوس).

في الهجوم: ماغنيس أكليوش (موناكو) وبرادلي باركولا (باريس سان جيرمان) وريان شرقي (مانشستر سيتي) وعثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) وكيليان مبابي (ريال مدريد) ومايكل أوليس (بايرن ميونيخ) وماركوس تورام (إنتر ميلان).