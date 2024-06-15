ريال مدريد خير مثال.. الهلال يقرر اتباع خطى كبار أوروبا

بعد أن ظهر الهلال بالشكل الذي كان عليه في الموسم الماضي وقدم تلك المستويات العالمية التي حصد بها الأرقام القياسية في موسوعة "غينيس"، لا يليق بـ"الزعيم" إلا أن يتصرف كما تتصرف الأندية الكبرى في أوروبا.

الحديث هنا عن قرار الهلال الأخير بقيادة جورجي جيسوس في عدم التفريط في المواهب الشابة والأسماء التي كانت سترحل بشكل نهائي عن صفوف الهلال.

التقارير الصحفية القادمة من "الزعيم" تفيد بأن جيسوس رفض رحيل أي لاعب في الوقت الحالي بشكل نهائي، بل وطلب أن يتم ذلك في صورة إعارة لفرق دوري روشن أو "دوري يلو".