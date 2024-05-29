بيان من منتخب مصر بعد إصابة لاعب الزمالك
تعرّض أحمد فتوح مدافع نادي الزمالك، للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب المصري الأول لكرة القدم، استعدادًا لخوض مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.
وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا قال فيه إن أحمد فتوح يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة محمد أبو العلا، بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة عقب نهاية مباراة فريقه الزمالك أمام الاتحاد السكندري.
وأضاف اتحاد الكرة في بيانه: "تم التواصل مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك عقب المباراة، والتأكيد على شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة عقب لقاء الاتحاد السكندري".
ووضع الجهاز الطبي لمنتخب مصر برنامج تأهيلي للاعب قبل مباراة بوركينا فاسو، المقرر لها 6 يونيو المقبل، على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويؤدي منتخب مصر أولى تدريباته على استاد القاهرة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء.
ويستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، حيث تقام المباراتان، يومي السادس والعاشر من يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم 2026.
وتضم المجموعة الأولى في التصفيات: مصر، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وجيبوتي، وسيراليون.
ويتصدر المنتخب المصري المجموعة، حاليًا، بست نقاط بالفوز في أول جولتين على جيبوتي، وسيراليون.