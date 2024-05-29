بيان من منتخب مصر بعد إصابة لاعب الزمالك

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا قال فيه إن أحمد فتوح يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة محمد أبو العلا، بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة عقب نهاية مباراة فريقه الزمالك أمام الاتحاد السكندري.

وأضاف اتحاد الكرة في بيانه: "تم التواصل مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك عقب المباراة، والتأكيد على شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة عقب لقاء الاتحاد السكندري".

ووضع الجهاز الطبي لمنتخب مصر برنامج تأهيلي للاعب قبل مباراة بوركينا فاسو، المقرر لها 6 يونيو المقبل، على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويؤدي منتخب مصر أولى تدريباته على استاد القاهرة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء.