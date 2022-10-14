ليفربول يستعيد مستواه في الوقت المناسب قبل مباراة مانشستر سيتي

بدا أن ليفربول لن يكون ندا لمانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المواجهة التي تجمع بينهما يوم الأحد المقبل بالنظر إلى المتاعب التي واجهها في بداية الموسم، ولكن عودته إلى مستواه في الوقت المناسب رفعت آمال المشجعين في مباراة مثيرة.

وانتهت مباراتا الفريقين الموسم الماضي بالتعادل 2-2 بعد أن قدما أداء قويا. ولم يدخر الفريقان جهدا إذ استغلا كل فرصة سنحت لهما للهجوم في مباراة تبادل الفريقان السيطرة عليها.

وكان الفريقان في قمة قوتهما، إذ مضى سيتي لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة في خمس سنوات، بينما فاز ليفربول، الذي حل وصيفا لسيتي بفارق نقطة واحدة، بلقبين ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما كان على مقربة من حصد رباعية من الألقاب لا سابق لها.

وفي مطلع هذا الموسم، التقيا كذلك في مباراة مثيرة بدرع المجتمع التي توج بها ليفربول. ورفعت المواجهة آمال الجماهير في منافسة محتدمة هذا الموسم بين الفريقين على لقب المسابقة.

ولم يخيب سيتي التوقعات، إذ إنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم بعد تسع مباريات وسجل 33 هدفا ويبتعد عن آرسنال المتصدر بفارق نقطة وحيدة، على عكس ليفربول.

ورغم تعزيز صفوف الفريق بالتعاقد مع داروين نونيز مهاجم أوروجواي في صفقة كلفت خزينة النادي الكثير، وتمديد عقد محمد صلاح، فإن ليفربول يعاني من أسوأ بداية لموسم على المستوى المحلي في عقد.

وحقق ليفربول عشر نقاط من ثماني مباريات في أسوأ انطلاقاته في الدوري منذ موسم 2012-2013 الذي أنهاه الفريق سابعا.

واهتزت شباك ليفربول أولا في ست من أصل ثماني مباريات خاضها الفريق في الدوري، وهو ما زاد من صعوبة مهمته. ولم تكن البداية مغايرة أمام رينجرز في دوري الأبطال يوم الأربعاء، لكنه تمكن هذه المرة من قلب الطاولة.

وسجل ليفربول سبعة أهداف، بينها أسرع ثلاثية من الأهداف في تاريخ دوري الأبطال حملت توقيع صلاح، أحد نجوم ليفربول الذين لم يقدموا أفضل مستوياتهم في بداية الموسم.