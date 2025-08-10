سون يتلقى استقبالا حارا في مباراته الأولى مع لوس أنجلوس بالدوري الأمريكي (فيديو)

قال سون هيونغ-مين إنه لم يشهد مثل هذا الترحيب الحار من قبل في مباراة خارج أرضه بعد ظهوره الأول مع فريقه الجديد لوس أنجلوس إف.سي في الدوري الأمريكي لكرة القدم ضد شيكاغو فاير، حيث استقبلته جماهير غفيرة في ملعب سيات جيك في إيلينوي.

وانضم سون إلى نادي لوس أنجلوس في صفقة قياسية للدوري الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، بعد عشر سنوات قضاها مع توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع توتنهام سجل 173 هدفا و101 تمريرة حاسمة في 454 مباراة وقاد الفريق اللندني إلى أول ألقابه منذ 17 عاما بفوزه بالدوري الأوروبي في مايو الماضي.

وخاض قائد كوريا الجنوبية (33 عاما) مباراته الأولى باللونين الأسود والذهبي، فجر الأحد، وحصل على ركلة جزاء ليقود فريقه للتعادل 2-2 مع شيكاغو.

وقال سون للصحفيين: "كان أسبوعا مثيرا للغاية بالنسبة لي مع انضمامي إلى لوس أنجلوس، كان ذلك أمرا هائلا. لم يكن هناك سوى شيء واحد أردت فعله هو الوجود بالملعب اليوم، أعتقد أنه كان رائعا.

"النتيجة مخيبة للآمال قليلا، لأنني أعتقد أنه كان ينبغي أن نحصل على الثلاث نقاط هنا، لكن بشكل عام أعتقد أنني سعيد للغاية ومتحمس".

وأضاف قائد كوريا الجنوبية: "استمتعت بالمباراة حقا. لم يكن يحدث ذلك في المباريات خارج أرضنا. اعتدت اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. عندما كنت ألعب خارج أرضنا كانت الجماهير دائما تطلق صيحات استهجان ضدي وضد اللاعبين، لكن كان من اللطيف رؤية الناس يحتفلون، يستمتعون بكرة القدم".

ومن المتوقع أن يجتذب انتقال سون للدوري الأمريكي الجالية الكورية الجنوبية الكبيرة في لوس أنجلوس، حيث يقع ملعب الفريق جنوب حي كورياتاون مباشرة.

ويسير سون على خطى نجوم دوليين آخرين انضموا إلى لوس أنجلوس، منهم كارلوس بيلا وجيورجيو كيليني وأوليفييه جيرو، بالإضافة إلى زملائه السابقين في توتنهام غاريث بيل والحارس هوغو لوريس.

وقال سون: "أريد أن أقدم أداء جيدا من أجل الدوري الأمريكي لأنني أتيت إلى هنا بهدف جعل هذا الدوري عظيما".

ويحتل فريق لوس أنجلوس إف.سي المركز الخامس في القسم الغربي، وسيزور فريق نيو إنغلاند ريفولوشن، يوم السبت المقبل.