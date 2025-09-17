بسبب ريال مدريد ومارسيليا.. مدرب بلوزداد الجزائري يفجّر غضب الجماهير (صورة)

فجّر الألماني سيد راموفيتش، مدرب نادي شباب بلوزداد الجزائري موجة من الجدل وردود الأفعال العنيفة في أوساط النادي بعد أن تغيب عن تدريب فريقه أمس الثلاثاء من أجل السفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة مباراة دوري أبطال أوروبا بين الريال وأولمبيك مارسيليا.

وقبل مواجهة فريقه شباب بلوزاد أمام مولودية البيض يوم السبت المقبل، قرر المدرب سيد راموفيتش السفر إلى إسبانيا لحضور مباراة أمس الثلاثاء بين ريال مدريد وأولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار الفريقين بمرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

ونشر المدرب الألماني من أصل بوسني صورة له على حسابه بمنصة "إنستغرام" وهو يقف في المدرجات الرئيسية لملعب سانتياغو بيرنابيو الذي فاز فيه الفريق الملكي على مارسيليا ( 2 ـ 1) بفضل هدفي كيليان مبابي.

وقال راموفيتش معلقا على الصورة: "اليوم في مدريد اليوم لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أولمبيك مارسيليا، فريقان عظيمان، ومدربان من الطراز الرفيع، ومباراة كروية رائعة".

وأثار سفر راموفيتش، الذي تم تعيينه مدربا لشباب بلوزداد في يوليو الماضي غضب جماهير ناديه باعتبار أن الفريق خسر آخر مواجهة في الدوري الجزائري وتنتظره مباريات مهمة في الدوري الجزائري أولها أمام مولودية البيض يوم 20 سبتمبر الجاري.

وجاء سفر سيد راموفيتش إلى العاصمة الإسبانية وعدم حضوره تدريبات الفريق الأول بعد 3 أيام فقط من الهزيمة أمام شبيبة الساورة (2 ـ 1) في الجولة الثالثة من الدوري الجزائري.

وعلق عدد من مشجعي بلوزداد بالقول إن إدارة النادي مطالبة بالصرامة تجاه المدرب الذي لم يتردد في حضور مباراة دوري أبطال أوروبا بعد خسارة مفاجئة لفريقه.

وردّ المدرب الألماني على انتقادات المشجعين بمنشور جديد عبر حسابه على منصة إنستغرام تصدر صورته وهو يرفع قميص النادي.

وقال راموفيتش: "يشعر البعض أنني لا أحترم الجماهير لأنني ذهبت إلى مدريد.. أسمعكم وأتفهم شغفكم هذا ما يجعل النادي مميزا".

وتابع: "لم يكن ذهابي إلى مدريد قبل 4 أيام من مباراتنا أمام مولودية البيض للترفيه أو الاستهانة بجماهير بلوزداد.. فقط أردت أن أتابع مدربين كبيرين وأسلوب لعب كل من تشابي ألونسو ودي زيربي، أريد أن أعرف ما يمكنني أن أتعلم وأن أوظف للنادي".

ويحتل شباب بلوزداد المركز 12 في الدوري برصيد 4 نقاط بعد انتصار وتعادل وخسارة حتى الآن.