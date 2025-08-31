رسالة إلى الجميع.. "صرخة" كريم بنزيما أمام الأخدود

قدم كريم بنزيما، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أداءً مبهراً في أولى مباريات فريقه بالدوري السعودي.

وقاد بنزيما فريقه لتحقيق فوز عريض على حساب الأخدود بنتيجة 5-2 مساء السبت في ختام الجولة الأولى.

وسجل النجم الفرنسي المخضرم هاتريك لصالح فريقه ليوجه صرخة قوية ورسالة مهمة إلى الجميع في مستهل مشواره مع الاتحاد بالدوري السعودي.

وواجه بنزيما حملات من التشكيك بعد خسارة فريقه أمام النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ووصل الأمر لدرجة المطالبة برحيله عن صفوف الفريق.

رسالة بنزيما كانت قوية وأشبه بالصرخة في وجه الجميع بعد الانتقادات ضده ومطالب رحيله وهو ما يرصده "إرم نيوز" في التقرير التالي:

هاتريك مميز

افتتح بنزيما مشواره في الدوري السعودي بعد أن سجل هاتريك لصالح فريقه مثلما فعل البرتغالي جواو فيليكس مع النصر.

بنزيما أحرز الهاتريك خلال 60 دقيقة، ونجح في تسجيل الأهداف بشكل متنوع بين التسجيل بالقدم اليمنى وأيضاً اليسرى والتسجيل برأسه.

أدوار مهمة داخل الملعب

بعيداً عن هز الشباك، نجح بنزيما في تقديم أدوار مهمة داخل المستطيل الأخضر ولعب الدور الرئيسي في تحقيق انتصار فريقه.

بنزيما كان أشبه بالمايسترو المتحكم الأول في إيقاع الاتحاد خلال المباراة خاصة أنه يقوم بأدوار مهمة في بناء الهجمات بالخروج من منطقة الجزاء لاستلام الكرة وتوزيعها ومساعدة الأجنحة على الضغط والتقدم.

قائد داخل الملعب وخارجه

يلعب بنزيما دور القائد بامتياز داخل صفوف الاتحاد وهو ما يظهر بوضوح في بعض المشاهد في مباريات فريقه.

وأظهر بنزيما هذه الروح القيادية بمطالبته لزملائه بالتوجه إلى تحية الجماهير بعد المباراة.

بنزيما أكثر من مجرد لاعب فهو بطل المشهد داخل الفريق ودائماً يمثل قدوة لزملائه ويحثهم على تحقيق الانتصارات.

درس للجميع

يرى طارق ذياب، أسطورة الكرة التونسية، أن بنزيما يعطي دروساً للجميع بأدائه المميز وحركته النشيطة داخل الملعب.

وأكد ذياب أن بنزيما لاعب رائع ولا يكتفي بالتسجيل وهز الشباك وبناء الهجمات، بل يعود أيضاً لممارسة الأدوار الدفاعية وهو الأمر اللافت في جميع مباريات الاتحاد.

جائزة رجل المباراة

كان المشهد الأخير في اللقاء مسك الختام بحصول بنزيما على جائزة رجل المباراة.

واستحق بنزيما الفوز بهذه الجائزة في ظل مردوده الرائع في لقاء الأخدود ليرد على الانتقادات بقوة.