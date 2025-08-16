ريبيرو غاضب للغاية.. "قرار حاسم" في حراسة مرمى الأهلي المصري

وقع مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، في خطأ كارثي خلال مواجهة فريقه أمام فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز؛ ما أثار غضب المدير الفني، خوسيه ريبيرو، ودفعه إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن حراسة المرمى.

وبالرغم من تحقيق الأهلي فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1، ليحصد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت 2-2، ويرتقي مؤقتًا إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، إلا أن الهفوة الدفاعية التي ارتكبها شوبير في الدقيقة 70 سرقت الأضواء.

فبعد دربكة دفاعية، أعاد شوبير الكرة - التي كانت تتجه للخروج - إلى الملعب دون انتباه، ليتلقفها اللاعب محمد فخري ويسجل الهدف الوحيد لفاركو بسهولة، في مشهد أثار انتقادات واسعة.

قرار ريبيرو الحاسم

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للأهلي لـ"إرم نيوز" أن ريبيرو دخل في حالة غضب شديدة تجاه شوبير عقب المباراة، حيث حمله المسؤولية الكاملة عن الهدف، وتحفظ على مستواه بشكل عام خلال اللقاء.

وأكد المصدر أن المدرب البرتغالي أبلغ محمد الشناوي، الحارس الدولي، بأنه سيكون خياره الأساسي في المباراة المقبلة، في خطوة تُعتبر إعادة ترتيب للأوراق ضمن تشكيلة الفريق.

ومن المتوقع أن يشهد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تغييرات في التشكيل الأساسي خلال الجولات المقبلة، خاصة في مركز حراسة المرمى، بعد الهفوات التي ظهرت في المباراتين الأوليين للموسم.