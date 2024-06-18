يورو 2024.. مشاجرة بين جماهير تركيا وجورجيا في ملعب دورتموند (فيديو)

ويواجه منتخب تركيا نظيره منتخب جورجيا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا يورو 2024.

ويدخل منتخب تركيا اللقاء بحثا عن الفوز في بداية المشوار أمام منتخب جورجيا الغامض، مع بداية انطلاق الدور الأول للبطولة بمرحلة المجموعات، وتحقيق الثلاث نقاط.

وتضم المجموعة السادسة كلا من تركيا وجورجيا، والبرتغال بطلة أوروبا 2016، وجمهورية التشيك.