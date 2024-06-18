يورو 2024.. مشاجرة بين جماهير تركيا وجورجيا في ملعب دورتموند (فيديو)
اندلع شجار بين المشجعين داخل استاد دورتموند قبل مباراة تركيا وجورجيا، ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الثلاثاء.
وفي المكان الفاصل بين الجماهير، اشتبك عشرات المشجعين من كل فريق، وتدخلت الشرطة للفض بينهم.
ويواجه منتخب تركيا نظيره منتخب جورجيا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا يورو 2024.
ويدخل منتخب تركيا اللقاء بحثا عن الفوز في بداية المشوار أمام منتخب جورجيا الغامض، مع بداية انطلاق الدور الأول للبطولة بمرحلة المجموعات، وتحقيق الثلاث نقاط.
وتضم المجموعة السادسة كلا من تركيا وجورجيا، والبرتغال بطلة أوروبا 2016، وجمهورية التشيك.