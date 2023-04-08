ميرور: بايرن ميونخ يرفض "حرب المزايدة" في صفقة هاري كين
أفادت صحيفة "ميرور" بأن آمال مانشستر يونايتد تعززت في التعاقد مع هاري كين نجم توتنهام؛ بسبب إحجام بايرن ميونخ عن التورط في "حرب مزايدة" على قائد منتخب إنجلترا.
وكان هاري كين الهدف الأول الصيف الماضي لكل من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، ويقترب الهداف المميز من عامه الأخير في عقده مع توتنهام.
وبينما كان دانيال ليفي رئيس توتنهام يرفض بيع هاري كين إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد منع انتقاله لمانشستر سيتي قبل عامين، فمن المرجح أن يكون مانشستر يونايتد على استعداد للحصول على أكبر قدر من المال هو العامل الحاسم.
وقالت "ميرور" إن توتنهام سيظل يطالب بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني مقابل رحيل هاري كين، في حين لن يدفع بايرن ميونخ أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني.
وردا على سؤال حول ما إذا كان بايرن ميونخ سيدفع 100 مليون يورو (87.9 مليون جنيه إسترليني) مقابل هاري كين، قال المدير المالي للنادي مايكل ديدريتش: "لا أستبعد أي شيء ولكن يمكننا تحمل مثل هذه الصفقة، علينا أن نراقب أرباحنا".
ويطالب إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد بمهاجم من الطراز العالمي لمواصلة العمل الرائع الذي قام به خلال موسمه الأول في أولد ترافورد.
ويحلم هاري كين، البالغ من العمر 29 عاما، بالفوز بلقب جماعي لأول مرة في مسيرته، حيث لم يحقق مع توتنهام أي لقب رغم أنه سجل مع السبيرز 273 هدفا وصنع 63 في 427 مباراة في مختلف المسابقات.
وحصل هاري كين على جائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات وهداف كأس العالم 2018 في روسيا.
ووقع بايرن ميونخ خطة بديلة حيث يريد متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني التعاقد مع الفرنسي راندال كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفورت.
وسجل راندال كولو مواني مع آينتراخت فرانكفورت 19 هدفا وصنع 14 في 38 مباراة هذا الموسم، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى 2027، علما أن قيمته السوقية تقدر بـ65 مليون يورو.
ويبلغ راندال كولو مواني من العمر 24 عاما وقد انضم للفريق الصيف الماضي من نانت الفرنسي في صفقة انتقال حر، علما أنه سبق أن سجل مع نانت 23 هدفا وصنع 16 في 87 مباراة.