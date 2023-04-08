ميرور: بايرن ميونخ يرفض "حرب المزايدة" في صفقة هاري كين

وقالت "ميرور" إن توتنهام سيظل يطالب بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني مقابل رحيل هاري كين، في حين لن يدفع بايرن ميونخ أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بايرن ميونخ سيدفع 100 مليون يورو (87.9 مليون جنيه إسترليني) مقابل هاري كين، قال المدير المالي للنادي مايكل ديدريتش: "لا أستبعد أي شيء ولكن يمكننا تحمل مثل هذه الصفقة، علينا أن نراقب أرباحنا".

ويطالب إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد بمهاجم من الطراز العالمي لمواصلة العمل الرائع الذي قام به خلال موسمه الأول في أولد ترافورد.

ويحلم هاري كين، البالغ من العمر 29 عاما، بالفوز بلقب جماعي لأول مرة في مسيرته، حيث لم يحقق مع توتنهام أي لقب رغم أنه سجل مع السبيرز 273 هدفا وصنع 63 في 427 مباراة في مختلف المسابقات.