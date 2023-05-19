كاف يعلن خطط تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

ستنظم أفريقيا مرحلة واحدة من تصفيات نهائيات كأس العالم المقبلة في عام 2026، مع إلغاء ثلاث جولات سابقة من التصفيات التي ستستغرق نحو عامين حتى تكتمل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي (الكاف) اليوم الجمعة، أن القارة ستكون لديها تسعة مقاعد في البطولة الموسعة التي تضم 48 منتخبا وتستضيفها قارة أمريكا الشمالية، وقد قرر تشكيل تسع مجموعات، حيث سيتأهل الفائز بالمجموعة لكأس العالم مباشرة.

وكان لأفريقيا في السابق ما يصل إلى ثلاث مراحل من التصفيات- الأدوار التمهيدية التي تضم المنتخبات ذات التصنيف الأدنى، ثم مرحلة المجموعات تليها المواجهة الفاصلة لتحديد المتأهلين الخمسة في النهائيات من القارة.

وفي آخر بطولة لكأس العالم العام الماضي في قطر، انتهت عملية التصفيات الأفريقية بالكامل خلال ستة أشهر، لكن في عام 2026 سيستغرق الأمر 23 شهرا قبل معرفة هوية المتأهلين التسعة إلى النهائيات.