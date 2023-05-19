كاف يعلن خطط تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026
ستنظم أفريقيا مرحلة واحدة من تصفيات نهائيات كأس العالم المقبلة في عام 2026، مع إلغاء ثلاث جولات سابقة من التصفيات التي ستستغرق نحو عامين حتى تكتمل.
وأعلن الاتحاد الأفريقي (الكاف) اليوم الجمعة، أن القارة ستكون لديها تسعة مقاعد في البطولة الموسعة التي تضم 48 منتخبا وتستضيفها قارة أمريكا الشمالية، وقد قرر تشكيل تسع مجموعات، حيث سيتأهل الفائز بالمجموعة لكأس العالم مباشرة.
وكان لأفريقيا في السابق ما يصل إلى ثلاث مراحل من التصفيات- الأدوار التمهيدية التي تضم المنتخبات ذات التصنيف الأدنى، ثم مرحلة المجموعات تليها المواجهة الفاصلة لتحديد المتأهلين الخمسة في النهائيات من القارة.
وفي آخر بطولة لكأس العالم العام الماضي في قطر، انتهت عملية التصفيات الأفريقية بالكامل خلال ستة أشهر، لكن في عام 2026 سيستغرق الأمر 23 شهرا قبل معرفة هوية المتأهلين التسعة إلى النهائيات.
وقال الكاف إن قرعة المجموعات التسع ستجرى في كوتونو في بنين يوم 12 يوليو تموز المقبل.
ولم يقدم الاتحاد القاري مزيدا من التوضيح، لكنه يتوقع مشاركة جميع الدول الأفريقية البالغ عددها 54 دولة، ما يعني أن كل مجموعة ستتألف من ستة منتخبات، ومن المرجح أن تُصنف المنتخبات في القرعة وفقا لأحدث تصنيف للاتحاد الدولي (الفيفا).
وستنطلق التصفيات في نوفمبر قبل أن تستمر في يونيو من العام المقبل وستكون هناك ثلاث فترات دولية منفصلة في مارس وسبتمبر وأكتوبر 2025 لاختتام مباريات المجموعات.
وسيخوض أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات التسع دورة نهائية تابعة للكاف في نوفمبر 2025، وبعدها يشارك الفائز في بطولة الملحق العالمي في مارس 2026 من أجل اقتناص ما قد يكون مقعدا أفريقيا عاشرا.
وستضم هذه البطولة الفاصلة ستة منتخبات لتحديد آخر مقعدين في نهائيات كأس العالم. وستمثل المنتخبات الستة فريقا من كل اتحاد قاري باستثناء أوروبا، وفريقا إضافيا واحدا من اتحاد الدول المضيفة، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).
وستقام نهائيات كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة في منتصف عام 2026.
وأعلن الفيفا بالفعل أن المباراة النهائية ستقام في 19 يوليو 2026.