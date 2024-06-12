استبعاد قائمة الحصيني بالكامل من انتخابات الأهلي السعودي
كشفت لجنة الانتخابات للأندية السعودية عن القوائم الأولية لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، في انتخابات المؤسسات غير الربحية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، التي شهدت استبعاد المستشار أحمد الحصيني من انتخابات النادي الأهلي.
أحمد عبدالله الحصيني تقدم في وقت سابق بأوراق ترشحه لرئاسة مؤسسة النادي الأهلي السعودي "غير الربحية"، قبل إغلاق باب الترشح، هو وقائمته بشكل كامل.
ولكن أصدرت لجنة الانتخابات قرارًا، مساء الأربعاء، أعلنت من خلاله استبعاد قائمة أحمد الحصيني بالكامل، لعدم استيفاء الشروط.
وتم قبول قائمة خالد الغامدي كاملة، والقائمة الثانية برئاسة أحمد جنة أيضًا.
وسيتم فتح باب الطعن ضد القائمة الأولية، غدًا الخميس 13 يونيو، ثم يتم النظر في الطعون المقدمة لمدة 4 أيام، من 14 إلى 17 من الشهر المقبل.
وفي الخطوة التالية، يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، لمدة يومين من 18 - 19 يونيو، على أن يكون يوم 20 من الشهر نفسه موعدا للاقتراع وعقد الجمعية العمومية.
وتستقبل لجنة الطعون والمخالفات الطعون على إجراء عقد الجمعية العمومية يوم 21 يونيو.