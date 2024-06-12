استبعاد قائمة الحصيني بالكامل من انتخابات الأهلي السعودي

وسيتم فتح باب الطعن ضد القائمة الأولية، غدًا الخميس 13 يونيو، ثم يتم النظر في الطعون المقدمة لمدة 4 أيام، من 14 إلى 17 من الشهر المقبل.

وفي الخطوة التالية، يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، لمدة يومين من 18 - 19 يونيو، على أن يكون يوم 20 من الشهر نفسه موعدا للاقتراع وعقد الجمعية العمومية.

وتستقبل لجنة الطعون والمخالفات الطعون على إجراء عقد الجمعية العمومية يوم 21 يونيو.