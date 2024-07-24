شهد الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عدة أزمات كادت أن تعصف بالموسم الكروي في مصر، وإلغاءه على أقصى تقدير.

وما زال الدوري المصري لموسم 2023/2024، يُلعب حتى الآن، على عكس الدوريات كلها التي أنهت مبارياتها منذ فترة طويلة، بل وبدأت الأندية في الاستعداد للموسم الجديد.

منافسات الدوري المصري شهدت أزمة كوارث، كادت أن تؤدي إلى إلغاء البطولة، أبرزها وفاة أحمد رفعت، وتهديد الزمالك بالانسحاب، وأزمة المواعيد التي اعترض عليها نادي بيراميدز.

وترصد "إرم نيوز" أبرز التهديدات التي واجهت البطولة المصرية هذا الموسم:

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أولًا وفاة أحمد رفعت:

تُوفي أحمد رفعت يوم السبت 6 يوليو 2024، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية، وذلك عقب تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري في شهر مارس الماضي.

وخضع رفعت للعلاج على مدار ما يقرب من 3 أشهر، قبل أن يفارق الحياة بعد توقف عضلة قلبه للمرة الثانية بشكل مفاجئ.

وطالب عدد كبير من الجماهير المصرية بإلغاء بطولة الدوري، أو على أقل تقدير تأجيل مباريات البطولة، وعلى رأس المطالبين كان محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك.

وكان أحمد رفعت قبل وفاته بأيام قد خرج بتصريحات تلفزيونية، قال فيها إنه تعرض لضغوط شديدة من قبل شخص أو اثنين مسؤولين في الكرة المصرية، أدت إلى دخوله في حالة نفسية صعبة.

وعلى الفور قررت وزارة الشباب والرياضة المصرية فتح تحقيق بشأن أزمة سفر اللاعب الراحل أحمد رفعت.

كما قرر وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت تقديم استقالته بعد وفاة أحمد رفعت.

انسحاب الزمالك أمام الأهلي

رفض نادي الزمالك في بيان رسمي خوض لقاء الأهلي في الدور الثاني من الدوري، نظرًا لما أسماها "ظروف قهرية" تتمثل في غياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد كرة القدم بحسب البيان.

وقبل ذلك، شهدت مباراة الزمالك والمصري تسديد "زيزو" ركلة جزاء فارتدت الكرة من العارضة بالقرب من خط المرمى، واحتج لاعبو الأبيض مؤكدين تجاوزها الخط، بينما استأنف الحكم أحمد الغندور اللعب، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا، ندد فيه بانعدام مبدأ تكافؤ الفرص في بطولة الدوري، وبالقرارات التحكيمية ضد الفريق أمام المصري، والتي رأوا فيها تجاوزات واضحة.

الزمالك حدد في بيانه طلبات لاستكمال المسابقة، أولها التحقيق مع طاقم حكام مباراة الفريق مع المصري وإخطار النادي بنتائج التحقيق، بجانب رفض النادي استكمال باقي مباريات الدوري قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة مباريات الدور الأول جميعها، ثم انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

ولم يُعر اتحاد الكرة أي اهتمام لطلبات الزمالك، ما استدعى إدارة النادي الأبيض إلى الانسحاب أمام الأهلي.

وقررت الرابطة اعتبار الزمالك خاسرًا بنتيجة 0-2 لصالح الأهلي بجانب خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الفريق الأبيض وإعادة ترتيب الفريق ضمن جدول الدوري المصري.

وأعلنت الرابطة تغريم الزمالك بعقوبة مالية ستُحَدَّد من جانب مجلس إدارة الرابطة بجانب معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب.

أزمات لاعبي المنتخب الأولمبي

شهد الدوري المصري أيضًا أزمة خانقة بين بيراميدز واتحاد الكرة المصري، والنادي الأهلي أيضًا بسبب استدعاء المنتخب الوطني الأولمبي 4 لاعبين من الأهلي هم حمزة علاء ومحمد المغربي ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا.

وضم المنتخب الأولمبي من بيراميدز محمود صابر وإبراهيم عادل، وكان من المقرر أن يخرج اللاعب للانضمام إلى معسكر فريقه قبل لقاء الأهلي المؤجل من الجولة الرابعة عشرة للدوري المصري.

وطلب بيراميدز خروج لاعبه إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر الأولمبي لخوض لقاء الأهلي على أن يسافر إلى فرنسا بعد المباراة لخوض معسكر الإعداد لأولمبياد باريس.

ورفض الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مغادرة إبراهيم عادل لاعب بيراميدز المعسكر قبل الإعداد لخوض أولمبياد باريس.

وهدد الأهلي بسحب لاعبيه من معسكر منتخب مصر حال خروج إبراهيم عادل، ما استدعى اتحاد الكرة إلى أن يستمر اللاعب مع باقي زملائه بالمعسكر استعدادًا للسفر لمدينة بوردو الفرنسية، ما أثار غضب مسؤولي بيراميدز وتهديدهم بعدم إرسال اللاعب، حتى تدخل المسؤولون، وتم تهدئة الأمور.

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أزمة مباراة بيراميدز وسموحة

شهدت مباراة بيراميدز وسموحة حادث ماس كهربائي بأحد أبراج الإضاءة باستاد الإسكندرية في الشوط الثاني، ما استدعى حكم المباراة إلى إلغائها.

وقررت رابطة الأندية المصرية، استكمال ما تبقى من لقاء سموحة وبيراميدز، إلا أن النادي السماوي اعترض وطالب بنقاط المباراة لصالحه.

وطالب بيراميدز باعتباره فائزًا على حساب سموحة بنتيجة 2-0 لأن ما حدث ليس ظرفًا قهريًا، بل حادثًا جاء نتيجة إهمال وتقصير من مسؤولي استاد الإسكندرية ملعب صاحب الأرض.

وقال بيراميدز في بيان رسمي إنه يحتفظ بحقوقه كاملة في اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية "كاس" في أزمة لقاء سموحة بعدما اتهم رابطة الأندية بمخالفة اللوائح.

ورد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية على بيان بيراميدز قائلًا إنه: "بيان غير محترم؛ لأنه يتهم مسؤولي الرابطة بأنهم لا يفهمون شيئًا في كرة القدم ولوائح الدوري"، وتدخل المسؤولون أيضًا، وتم حل الأزمة.