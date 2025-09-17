سيميوني يشتبك مع مشجع لليفربول بعد الهدف القاتل (فيديو)

انفجر دييغو سيميوني غضبًا وتلقى بطاقة حمراء بعد دخوله في مشادة حادة مع أحد مشجعي ليفربول خلال هزيمة أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 على ملعب أنفيلد مساء الأربعاء.

وخطف الفريق الإنجليزي الفوز في اللحظات الأخيرة عبر رأسية رائعة من فيرجيل فان دايك في الدقيقة 92.

ليفربول يحسمها في اللحظات الأخيرة

ليفربول بدأ المباراة بقوة وتقدم بهدفين في أول ست دقائق، بعد أن حول أندي روبرتسون ركلة حرة نفذها محمد صلاح داخل شباك يان أوبلاك، قبل أن يضيف النجم المصري الهدف الثاني بنفسه.

أتلتيكو عاد للمباراة عبر ماركوس يورينتي الذي سجل ثنائية معتادًا على التسجيل في أنفيلد، لكن فان دايك حسم المواجهة برأسية قاتلة ضمنت لفريقه الحفاظ على سجله المثالي في جميع البطولات هذا الموسم.

سلوك مثير للجدل من سيميوني

بينما كان لاعبو ليفربول يحتفلون بالهدف، فقد سيميوني أعصابه واشتعلت مشادته مع أحد الجماهير، قبل أن يتدخل رجال الأمن لإبعاده، ليعود بعدها إلى الخط الجانبي حيث استقبله الحكم ببطاقة حمراء مباشرة.

المدرب الأرجنتيني الذي حافظ على هدوئه معظم فترات اللقاء، أخفق في السيطرة على أعصابه في الوقت القاتل، ليغادر أرض الملعب دون مصافحة المدرب الهولندي آرني سلوت.

المدرب الأرجنتيني ظهر غاضبًا بشدة من بعض جماهير ليفربول، وحاول التوجه للحكم ماوريتسيو مارياني للاعتراض قبل أن يتقبل قرار طرده ويتجه إلى النفق.

المدرب يحاول "تبرير فعله"

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن سيميوني قوله إنه تعرض لـ"إهانات طوال المباراة".

وأضاف: "يتحدثون دائمًا عن الاحترام، لكنهم يوجهون لك الشتائم طوال الوقت. لا أستطيع الرد لأنني المدرب. رد فعلي غير مبررة، لكن بعد 90 دقيقة من الإهانات، الأمر ليس سهلًا. الحكم تفهّم الموقف. آمل أن يعالج ليفربول هذه المسألة، وعندما يتعرفون على الشخص الذي فعل ذلك ستكون هناك عواقب".

سيميوني أشار أيضًا إلى أن المشجع وجه له إشارة غير لائقة، لكن ذلك لم يشفع له أمام الحكم، ليواجه عقوبة الإيقاف عن الوجود على الخطوط في المباريات المقبلة.

سلوت يحتفل رغم القلق

على الجانب الآخر، بدا آرني سلوت أكثر هدوءًا رغم فقدان فريقه تقدمه بهدفين، قبل أن يحسم فان دايك الأمور في الوقت الضائع.

وتحدث المدرب الهولندي بعد اللقاء لشبكة "تي إن تي سبورتس"، مؤكدًا أنه غير راضٍ عن إهدار الفرص قبل ثنائية يورينتي، لكنه سعيد بالنهاية السعيدة.

المباراة جاءت تزامنًا مع احتفال سلوت بعيد ميلاده، فقد واصل ليفربول انطلاقته المثالية هذا الموسم، ليتجه الآن نحو ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون السبت المقبل، وسط تساؤلات حول استمراره بالاعتماد على ألكسندر إيزك أساسيًا أو إعادة الفرنسي هوغو إيكيتيكي للتشكيلة.