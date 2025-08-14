ليس الخاتم المليوني فقط.. كريستيانو رونالدو يفاجئ جورجينا بـ5 هدايا خرافية (صور)

كتب: نور الدين ميفراني

ذكرت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي قدَّم لخطيبته جورجينا رودريغيز مجموعة من الهدايا، بالإضافة لخاتم الخطوبة.

وقدّر ثمن خاتم الخطوبة المرصع بالألماس بحوالي 3،7 مليون جنيه إسترليني، بينما بقية الهدايا قدّر ثمنها بـ270 ألف جنيه إسترليني.

وأهدى النجم البرتغالي لخطيبته سيارة بورش كهربائية بيضاء اللون خلابة أنفق عليها 78250 جنيه إسترليني، كما أهداها ساعة أوديمار بيجيه جديدة بقيمة 53 ألف جنيه إسترليني.

ومن ضمن الهدايا أيضاً ساعة "باتيك فيليب" بقيمة 42 ألف جنيه إسترليني، وأنفق حوالي 7 آلاف جنيه إسترليني على حقائب يد جديدة من كريستيتن ديور، ولويس فويتون .

وأكمل كريستيانو رونالدو مجموعة الهدايا السخية بمجموعة متنوعة من الفساتين والبلوزات، والتي كلفته 18,700 جنيه إسترليني إضافية.

وصرَّح مصدر مقرب من الزوجين لصحيفة صن سبورت: "لقد كان يُحضر هذه الهدايا منذ فترة، وأراد أن تكون مميزة للغاية لشريكته، إنه يعلم أن جورجينا تُحب السيارات، والسيارات الكهربائية، وقد أهداها سيارة بورش لأنها تُحب أيضًا السيارات الفاخرة!".

كما أهدى لها العديد من الهدايا الفاخرة، مثل الساعات، فهي تعشقها، وتحب إضافة المزيد إلى مجموعتها.

كريستيانو رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز كلاهما يعشقان الساعات الفاخرة، وقد أمضيا بعض الوقت في البحث عنها واختيار ساعات باتيك وأوديمار بيجيه، لإسعادها.

كما أن كلاهما مولعٌ بالعلامات التجارية الفاخرة، وأراد منها أن تجعلها مميزة بعد أن أهداها خاتمًا بملايين الدولارات، مرصعًا بالألماس، وطلب يدها، لأنه لم يعد يطيق الانتظار ليطلب يدها.

لقد جعل هذه اللحظة فريدة من نوعها، وهو يعمل بالفعل على الهدايا والزواج الذي من المرجح أن يتم في العام 2022، بعد كأس العالم، إنهما يعملان على هذا، وسيكون زواجًا ضخمًا.

وفيما يلي صور الهدايا اتي أهداها رونالدو إلى جورجينا: