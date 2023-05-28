نادي الاتحاد بطلا للدوري السعودي بفوزه على الفيحاء
حصد نادي الاتحاد لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فوزه على الفيحاء، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على أرضية "ملعب مدينة المجمعة الرياضية" في الجولة 29.
وتوج نادي الاتحاد بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لأول مرة منذ 2009.
وكان الاتحاد يحتاج قبل هذه الجولة إلى الفوز فقط لحسم اللقب، بغض النظر عن نتيجة النصر صاحب المركز الثاني أمام الاتفاق، في ظل تفوقه على أقرب منافسيه في المواجهة المباشرة.
تقدم الاتحاد بهدف مبكر عن طريق أحمد شراحيلي في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.
وعزز رومارينيو تقدم العميد بالهدف الثاني قبل انتهاء صافرة الشوط الأول، وأضاف اللاعب ذاته هدف تأمين الفوز في الدقيقة 85.
بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 69 نقطة متفوقاً بـ4 نقاط على وصيفه النصر، الذي سقط في فخ التعادل أمام الاتفاق بهدف لكل فريق.
وحسم الاتحاد لقب الدوري قبل جولة واحدة من النهاية.
وسيحتفل نادي الاتحاد باللقب وسط جماهيره في لقاء التتويج أمام الطائي، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.