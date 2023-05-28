نادي الاتحاد بطلا للدوري السعودي بفوزه على الفيحاء

وتوج نادي الاتحاد بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لأول مرة منذ 2009.

وكان الاتحاد يحتاج قبل هذه الجولة إلى الفوز فقط لحسم اللقب، بغض النظر عن نتيجة النصر صاحب المركز الثاني أمام الاتفاق، في ظل تفوقه على أقرب منافسيه في المواجهة المباشرة.

تقدم الاتحاد بهدف مبكر عن طريق أحمد شراحيلي في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.

وعزز رومارينيو تقدم العميد بالهدف الثاني قبل انتهاء صافرة الشوط الأول، وأضاف اللاعب ذاته هدف تأمين الفوز في الدقيقة 85.