بوغاتشر يفوز بالمرحلة 15 بسباق فرنسا للدراجات ويعزز صدارته للترتيب العام

استعرض تادي بوغاتشر متصدر الترتيب العام قدراته في جبال البرانس بعدما عبر خط النهاية منفردًا بعد تفوقه على منافسه يوناس فينغارد ليفوز بالمرحلة الـ 15 من سباق فرنسا للدراجات التي امتدت مسافة 198 كيلومترًا (123 ميلاً) من لودونفيل إلى بلاتو دي باي، اليوم الأحد.

وتفوق بوغاتشر على يوناس فينغارد في آخر مرتفع ليعبر خط النهاية بفارق دقيقة واحدة و 8 ثوانٍ أمام المتسابق الدنماركي، وأقرب منافسيه، ليفوز بمرحلة للمرة الثالثة في سباق هذا العام والمرحلة الثانية تواليًا بعد انتصاره، أمس السبت.

وشن فينغارد هجومًا قبل 10 كيلومترات على خط النهاية، لكن بوغاتشر ظل في أعقابه، وابتعدا بالصدارة فيما بدا أنها ستكون نهاية مثيرة للمرحلة.

ولكن قبل 5.3 كيلومتر على خط النهاية، أدرك فينغارد أن قواه قد خارت، ونظر خلفه باتجاه بوغاتشر الذي انطلق في الحال ليتخطى متسابق فيسما-لِيس آبايك، قبل أن يبتعد بفارق كبير.

وبعدما عبر خط النهاية، دون أن يلوح أي متسابق في الأفق، رفع بوغاتشر ذراعيه عاليًا بعدما عزز الفارق الذي يفصله عن فينغارد في صدارة الترتيب العام إلى 3 دقائق و 9 ثوانٍ.

وعبر ريمكو إيفينبول خط النهاية بعد نحو 3 دقائق من المتسابق السلوفيني ليبتعد بفارق تجاوز 5 دقائق خلف بوغاتشر في المركز الثالث في الترتيب العام.

وكانت هيمنة بوغاتشر كبيرة لدرجة أن 36 متسابقًا فقط عبروا خط النهاية بعد متسابق فريق الإمارات.